Voici les nouveaux drones marocains acquis auprès d’Israël

Le Maroc a commandé 150 drones WanderB et ThunderB à la société israélienne BlueBird Aero Systems, filiale de Israel Aerospace Industries (IAI). Une partie de ces drones sera produite sur place au Maroc.

Dans le cadre de l’accord pour l’acquisition de ces drones israéliens destinés à des tâches de surveillance et de combat, il est prévu qu’une partie de la production sera réalisée au Maroc, sans préciser le nombre de WanderB et ThunderB. Rabat et Tel-Aviv ont renforcé leur coopération militaire en septembre 2021, après la normalisation de leurs relations diplomatiques un an plus tôt.

Le WanderB est un drone ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance) qui est facile à utiliser. Il dispose de moteurs électriques et peut décoller et atterrir verticalement. Il a une autonomie de vol de deux heures et demie, peut aller à une vitesse de 50 km /h avec une masse maximale au décollage de 13 kilos et est capable d’atteindre des altitudes allant jusqu’à 1 000 mètres et de fonctionner même dans des conditions météorologiques difficiles. Pour le moment, aucun détail n’a été fourni sur l’utilisation réelle que le Maroc entend faire de ce drone.

Plus complet, le ThunderB est un drone avec une portée de plus de 12 heures qui peut « libérer des charges », et aller à une vitesse de 150 km /h avec une masse maximale au décollage de 32 kilos. Il a une autonomie de 24 heures, peut également fonctionner dans des conditions météorologiques défavorables et peut être affecté à des missions de surveillance, de renseignement et de reconnaissance. Le fabricant israélien ne précise pas si le ThunderB peut porter des armes.

Source : Bladi