Aux Pays-Bas, deux conseillers de la Ville de Berkane « brûlent » leurs visas

Une fois aux Pays-Bas, Mustapha Sebbani et Abdelghani Kili, deux conseillers de la commune de Berkane, ont préféré rester sur place. DR.

Partis en voyage de travail aux Pays-Bas, deux conseillers de la commune de Berkane ont décidé de ne plus revenir au Maroc.

Ils faisaient partie d’une délégation officielle, conduite par le président de la commune Mohamed Ibrahimi, du Parti authenticité et modernité (PAM), qui s’est rendue aux Pays-Bas il y a quelque jours. Une fois sur place, Mustapha Sebbani et Abdelghani Kili, deux conseillers de la commune de Berkane, ont cependant préféré rester dans le pays, rapporte plusieurs médias arabophones.

Ce déplacement s’est fait dans le cadre du jumelage établi depuis quelques années, entre la commune néerlandaise de Zeist, située dans la province d’Utrecht, et la ville de Berkane.

« Nous avons cru en la patrie et nous avons cru à la participation. Alors nous avons cherché la justice (…), mais nous n’avons trouvé que l’injustice », a écrit Mustapha Sebbani sur Facebook.

« Nous avons découvert que tous cherchaient leurs propres intérêts et voyaient dans les jeunes et les gens modestes une échelle sur laquelle grimper. Nous n’avions d’autre choix que de rechercher la liberté et la justice en dehors de la patrie », a-t-il expliqué.