Québec réduit les frais de scolarité pour les étudiants étrangers en région

Hespress

Le gouvernement du Québec, qui fait face à une pénurie de main d’œuvre, a décidé d’une mesure qui aidera aussi à régionaliser l’immigration (hors de Montréal). A compter de la prochaine rentrée, les frais de scolarité pour les étudiants étrangers en région seront réduits, et ils s’acquitteront ainsi des mêmes sommes que les Québécois.

En ce sens, le programme, évalué à 80 millions en quatre ans, visera les étudiants étrangers de certaines filières précises où le manque de main-d’œuvre se fait ressentir, tels les technologies de l’information, le génie, la santé et les services sociaux, et le domaine de l’éducation, dont la formation d’éducatrices à la petite enfance.

En chiffres, le coût annuel moyen passe de 17.000 $ pour les cégep (Collège d’enseignement général et professionnel) et 24.000 $ pour l’université, à 0$ pour le niveau collégial et 3.000$ pour le niveau universitaire.

Présentant l’offre, le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, Jean Boulet, a expliqué que le programme annoncé sera «gagnant pour favoriser l’apprentissage du français et, par conséquent, assurer une intégration durable aux valeurs de notre société».

Il a également promis aux futurs étudiants étrangers un «accompagnement personnalisé» pour faciliter leur intégration au Québec, en termes de recherche de logement…etc.

A noter que l’entrée en vigueur du programme est prévue à l’automne 2023.

Source : Hespress