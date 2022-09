L’histoire de la vache et le bison

Êtes-vous plus dans l’énergie de la vache ou du bison?

J’ai appris cette histoire lors d’une formation et je trouve l’exemple vraiment percutant. Cette histoire raconte essentiellement deux types de comportements opposés chez ces deux animaux lors d’un orage et ce sont des comportements auxquels nous pouvons nous identifier également.

Il est dit que sur les fermes, lorsqu’il y a un orage, la vache est portée à fuir en courant, en s’épuisant et quand l’orage la rattrape, la vache ne peut se mettre à l’abris puisqu’elle est trop fatiguée. Ici, l’orage a un impact négatif sur elle.

Dans la même situation, le bison fera tout le contraire de la vache et foncera directement vers l’orage. De cette façon, l’orage arrive plus rapidement et le bison sera encore en forme et sera moins fatigué, donc il s’en sort plus rapidement dans de meilleures énergies.

Dans notre quotidien, au niveau des habitudes de vie, être dans l’énergie de la vache pourrait ressembler remettre tout à plus tard. On voit qu’il y a un déséquilibre, mais nous préférons souvent attendre puisque la situation n’est pas si grave que ça. Plus nous attendons, plus nous restons dans un déséquilibre, plus cela sera difficile, plus on se sent fatigué, plus on décline et moins nous avons d’énergie.

Dans le cas contraire, pour la même situation, si nous agissons comme le bison, donc rapidement, en fonçant vers le problème, plus nous rectifions le tir rapidement, plus nous ferons une différence, nous aurons un impact positif et moins nous avancerons vers un déséquilibre.

Donc, dans toutes les situations de notre vie, nous avons le choix de fuir ou de foncer, quel sera votre choix? La clé est de se mettre en action, en douceur, une petite étape à la fois.

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée et naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

