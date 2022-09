Élections Québec : Une campagne d’une bassesse monotone, ennuyeuse et intenable.

Photo de Arnaud Jaegers sur Unsplash

De mémoire d’immigrant, comme tous les nord-américains, je ne peux que constater la bassesse des propos de certains partis. Ces derniers n’hésitent pas à avoir recours aux vieux slogans dont se servaient l’extrême droite en Europe et en France plus particulièrement avec les discours à la Zemmour.

Depuis que l’ADQ a surfé sur cette vague, c’est devenu l’El Dorado des prospecteurs de votes. Chacun y pioche à sa manière. C’est une mine inépuisable de votes. Cette recette, aux yeux de certains, peut donner beaucoup plus si l’on y rajoute un zest linguistique. La saupoudrer de farine orientale décuplerait ses effets.

Ce discours n’est là que pour enfariner les crédules ainsi que ceux loin de la réalité des grands centres urbains en pointant du doigt ceux qui assurent une bonne part du PIB national. Pour être plus précis, ce sont les Mohamed, les Mamadou, les Ming, les Rajeev et les Juan etc… qui peuplent les premiers bus et métros de la STM, très tôt le matin pour que la ville démarre et que les indicateurs économiques québécois que l’on présente aux émissions dédiées aux finances soient toujours au vert et fassent que les fonds de retraite assurent les rendements escomptés. Sans oublier la fierté exhibée par ceux aux postes de commande des multinationales et des entreprises publiques.

Ce sont eux qui occupent les emplois désertés par les québécois de souche ou de pure laine. Et ce sont eux qui se sont battus à mains nues contre le virus dans les CHSLD désertés où nos ainés ont été abandonnés dans un état inhumain.

Grâce à eux les souverainistes et fédéralistes enterrèrent leur hache de guerre pour que le “Nous” et le “Vous” déclenche celle des “Immigrationistes” contre les “Linguistes-chicanistes-protectionnistes” qui continue toujours pour se propager aux “Impôts-Taxes” loyalistes contre les “Impôts-Taxes” retardataires. Enfin, on inventera toutes sortes de guéguerre pour détourner l’électeur de l’essentiel. Que ferait-on si une autre pandémie surgit encore ? A-t-on tout prévu pour protéger le citoyen ou devrait-on encore faire appel à l’armée pour sauver nos ainés ? Combien sont morts et dans quelles conditions ? Ça, les populistes ne se le demandent pas et ils ne veulent pas en discuter. Pour eux, la question si l’autre a payé ou non ses taxes en retard est plus importante et primordiale ! Mais est-ce payer ses taxes en retard constitue-t-il une fraude ? Alors pourquoi se débat stérile ?

Excusez-moi, mais la poutine vole très bas en ce moment, pour reprendre l’expression utilisée par le scénariste Laurent Gerra dans l’épisode “La Belle Province” de Lucky Luck. Le couscous non plus n’est pas épargné dans ce débat – s’il n’en est pas la pierre angulaire – qui prend des allures de cartoons. La pizza aussi a eu ses moments de souffrance. Le riz collé en souffre perpétuellement. Quand est-ce-que cette politique de bas niveau cessera-t-elle ?

Mais pour être plus clair, et plus direct ; que celui qui n’est pas issu d’immigration, qui n’a jamais eu de retard de paiement de ses factures, impôts & taxes, me jette la première pierre !

Au lieu de discuter d’idées, de plans, de programmes et de stratégies pour améliorer le sort de nos concitoyens, on s’amuse à chercher la petite bête à l’adversaire ! Et après on lance un appel au calme pour faire montre de bon aloi. Désolé nous sommes au 21ème siècle et le bon aloi c’est d’abord et avant tout le respect des autres. Nous n’avons pas besoin de ces lois et chartes qui ne servent qu’à diviser, et transformer les campagnes électorales en campagnes de discréditation et le salissage de l’autre.

Accuser les autres c’est aussi les provoquer. Et les provoquer c’est les dénigrer. Et les dénigrer c’est rudoyer la démocratie. Et c’est vers un mélange d’idéocratie et de médiocratie que l’on se dirige.

Et si l’on s’en tient à ces bassesses, seuls les immigrants, qui ont d’ailleurs des casiers vierges, ont le droit de se présenter aux élections. Mais ce serait une absurdité selon la majorité. Alors cessons ce jeu qui n’a que trop duré. Et revenons à l’essentiel !

Immigrants d’aujourd’hui ou d’hier, nous avons tous le devoir de veiller à la construction de ce pays ainsi qu’à son essor parmi les autres nations. Prétendre que certains immigrants sont plus Québécois que d’autres est une nullité. Du moment que nous sommes tous égaux devant la loi et les impôts, pourquoi en serait-il autrement devant la démocratie ? Ceux qui s’amusent à ériger des murs au lieu de construire des ponts, devraient être excommuniés. Ils ne font que rudoyer ce que nous avons de plus cher ; la démocratie.

Pour conclure, nous sommes tous des enfants de la terre-mère. Les amérindiens l’ont compris depuis la nuit des temps. L’Afrique est notre berceau à tous. Et il ne sert à rien de monter ses enfants les uns contre les autres. Quand nous en serons convaincus, nous serons peut-être à l’état métaphysique selon Auguste Comte, malgré toute notre science. Baruch Spinoza, lui, n’oserait même pas nous qualifier tant nous nous sommes égarés. Il n’a pas dit autre chose que : Ne pas se moquer, ne pas déplorer, ne pas détester mais comprendre.

Khalid Daher /Maghreb Observateur.

