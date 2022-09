Les MRE concernés par la 4ème édition du « Prix de la société civile »

Ibtihal Oulad-Goumiil

Après une suspension de deux ans, le « Prix de la société civile » ouvre les candidatures pour sa 4ème édition. La participation est ouverte jusqu’au vendredi 30 septembre 2022, pour tout marocain opérant dans le travail associatif et la société civile, les MRE sont aussi concernés par cette compétition, comme annoncé par le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement.

Le prix de la société civile, est un évènement qui se coordonne avec les dispositions de la Constitution, des dispositions qui réservent un grand intérêt et engagement envers le travail associatif et la société civile. Ce prix assure donc une consolidation de prérogatives et mesures encadrant le secteur, ce qui permettra une accélération associative et civile remarquable.

Le Maroc cherche à garder les liens étroits avec les marocains résidents à l’étranger, de ce fait les MRE peuvent aussi postuler à ce prix, en tant que personnalités civiles et/ou actifs dans le secteur associatif.

Cette initiative encourage les acteurs sociaux à se lancer, pour activer les actions de mise en exécution et d’évaluation des stratégies et projets des institutions élues et des pouvoirs publics.

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement M. Baitas a ajouté que le comité de cet évènement comportera des représentants des départements gouvernementaux, en l’occurrence le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice et le Secrétariat général du gouvernement, en plus de 3 autres acteurs associatifs.

La remise du prix est prévue pour le 15 novembre prochain, cette date est la même que celle de promulgation du Dahir qui règlemente le droit d’association de 1958.

Dans cette quatrième édition comme dans les éditions passées, le prix vise la promotion et la valorisation des activités associatives et civiles, comme elle a pour objectif l’avancement des réalisations des organisations non gouvernementales, ainsi mettre en lumière les individus ayant excellé dans ce secteur et qui ont fournis de louables réalisations et actions à leur pays et société.

Comme a affirmé le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement M. Mustapha Baitas, « Le Prix de la société civile vient récompenser les contributions et les initiatives créatives des associations de la société civile et des organisations non-gouvernementales (ONG), ainsi que les services exceptionnels rendus à la société par des personnalités civiles »

Source : Maroc Diplomatique