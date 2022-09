Une marche de soutien au journaliste Ghassen Ben Khelifa a démarré dans l’après-midi de vendredi 9 septembre devant le siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Les manifestants ont marché jusqu’à l’avenue Habib Bourguiba dans le centre-ville de la capitale Tunis revendiquant la libération du journaliste arrêté mardi.

Interpellé à son domicile, Ghassen Ben Khelifa a entamé, aujourd’hui, une grève de la faim en signe de protestation contre son arrestation. Le journaliste a, rappelons-le, été placé par la brigade anti-terroriste en détention pour une durée de cinq jours. Il est soupçons d’être l’administrateur d’une page Facebook incitant au terrorisme, selon son avocat, mais « aucune charge n’a été retenue contre lui pour le moment ».

Les manifestants ont scandé plusieurs slogans dénonçant un État « policier » et « terroriste ». « La liberté est un droit et non une faveur », « C’en est fini de l’État policier »… ont-ils tonné.

Le journaliste Ghassen Ben Khelifa arrêté lors d’une descente à son domicile

L’épouse du journaliste Ghassen Ben Khelifa, rédacteur en chef du site Inhiyaz, a affirmé, dans un post publié, mardi 6 septembre 2022, que la brigade de lutte contre la criminalité est intervenue ce matin au domicile du journaliste et l’a conduit à El Gorjeni.

La police, précise l’épouse de Ghassen Ben Khelifa, a également saisi les ordinateurs qui se trouvaient au domicile du journaliste et ont procédé à une fouille sur place.

Source : Busnissnews