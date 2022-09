Comme une arme nucléaire mais non polluante: cette bombe russe qui reste toujours secrète

Une exlosion après une frappe avec des munitions thermobariques© Photo Service de presse de la Défense russe / Accéder à la base multimédiaBien qu’elle soit conventionnelle, la puissance de cette arme russe correspond presque à celle de missiles nucléaires, indique la Défense russe auprès de Sputnik. Une de ses dérivées est déjà utilisée par l’armée russe dans l’opération spéciale en Ukraine.Cette bombe thermobarique a bien été testée il y a 15 ans avec succès, mais ses caractéristiques restent confidentielles. Cependant, quelques détails ont été révélés par la Défense russe à Sputnik. »En matière d’efficacité et de capacité, la munition est proportionnelle aux armes nucléaires. En même temps, je tiens à souligner que la bombe [thermobarique, ndlr] ne pollue pas du tout l’environnement », explique Alexandre Roukchine, un haut gradé du ministère russe de la Défense.L’effet destructeur de cet armement russe est très différent de celui d’autres munitions hautement explosives.En tant qu’armes thermobariques, non seulement elles explosent mais elles pulvérisent également un nuage de substance combustible. Celle-ci s’enflamme quelques millisecondes plus tard, créant une boule de feu avec une zone de haute pression à l’épicentre.Une telle explosion est capable de détruire des cibles de nature extrêmement variée, y compris des bunkers.L’arme a déjà été testée il y a 15 ans mais certaines de ses caractéristiques restent confidentielles.

Plus puissante que la « mère de toutes les bombes »

La bombe thermobarique russe est plus puissante que sa cousine occidentale: l’américaine GBU-43 / B MOAB, que les médias occidentaux ont surnommée « mère de toutes les bombes ».Selon la Défense russe, la température à l’épicentre de l’explosion est deux fois plus élevée que celle générée par la bombe américaine de même classe, pour une surface totale d’action 20 fois plus grande.Pour l’instant, il n’y a pas de missiles capables de transporter une charge aussi puissante, l’avion étant le seul moyen porteur de la bombe thermobarique russe.

Dans l’opération spéciale en Ukraine

L’armée russe utilise en Ukraine un type de munitions thermobariques délivrées par les systèmes terrestresde lance-flammes lourds TOS-1 Buratino (« Pinocchio ») et TOS-1A Solntsepek (« Chaleur du soleil »).D’une portée maximale de six km, une salve de ces systèmes couvre quatre km carrés, soit huit terrains de football. Les ondes de choc sont « superposées » les unes aux autres, ce qui renforce l’effet destructeur.

« Les lance-flammes Solntsepek nous ont beaucoup aidés près d’Avdeïevka [dans le Donbass, à 13 km de Donetsk, ndlr]. Il y avait un réseau complexe de tranchées et de fortifications ukrainiennes dans cette zone. L’artillerie conventionnelle de canons et de roquettes n’est pas capable de percer une telle ligne de défense, car tout est bétonné. Mais après la salve de Solntsepek, on peut entrer dans les positions [de l’armée de Kiev, ndlr] », confie à Sputnik un officier de l’armée de la République populaire de Donetsk.