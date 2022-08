3 piliers de base pour rajeunir notre mémoire

Lorsqu’il s’agit de mettre en place un mode de vie sain et rajeunir notre mémoire, ce n’est pas les options qui manquent. Le défi est souvent de faire les bons choix dans le bon ordre afin d’avoir un impact positif dans le moins de temps que possible.

Pour ce faire, une des clés est de s’assurer que 3 piliers de base sont adressés dès le départ. Une fois ces 3 piliers stabilisés, il est plus facile d’avoir un impact positif avec les autres changements.

Voici ces 3 piliers de base:

Sommeil

L’important pour le sommeil est de ne pas se contenter d’un sommeil . Le sommeil est tellement important pour notre mémoire. Entre autres, notre corps se détoxifie de 10 à 20 fois la nuit que le jour, nos souvenirs et apprentissages de la journée s’imprègnent la nuit, et la confusion est beaucoup plus élevée lorsque l’on ne dort pas bien. On dit qu’environ 80% des troubles de sommeil s’améliorent avec un changement d’habitudes de vie.

Stabiliser le taux de sucre dans le sang

Bien sûr en réduisant notre consommation de sucre, desserts et glucides, tel que pain, pâtes et pommes de terre, mais également en portant une attention particulière sur le sommeil et le stress.

Aller à la selle régulièrement

La grande partie de l’absorption de nos aliments se passent dans les intestins. Si nous sommes constipés ou à l’inverse, les selles sont trop molles, c’est un signe que notre absorption n’est pas optimale, et donc tous les aliments nutritifs que nous consommons ont un effet limité sur notre mieux-être. Quel dommage!

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée et naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

