Congrès régionaux du RNI : Les militants de Souss-Massa saluent les efforts de Aziz Akhannouch

Les militants du Rassemblement national des indépendants de Souss-Massa ont salué vendredi les efforts déployés par le président du parti, Aziz Akhannouch, à la tête du gouvernement, exprimant leur fierté des résultats satisfaisants obtenus moins d’un an après avoir assumé cette responsabilité, avec en l’occurrence le lancement de plusieurs chantiers structurants.

Les travaux de ce congrès s’étant déroulés en présence de plus de 500 congressistes issus des quatre coins de la région de Souss-Massa, ont été marqués par les allocutions des militants du parti qui ont profité de cette occasion pour exprimer leur soutien total à la direction du parti de la colombe et ses représentants au gouvernement, et qui seront selon eux en mesure de relever tous les défis imposés et réaliser sur le terrain le programme promis par le parti avant les élections de septembre 2021.

Les membres du bureau politique du RNI ont souligné que les congrès régionaux sont une occasion propice pour ouvrir le débat autour des différentes problématiques de développement régional et pour communiquer avec tous les militants du parti, que ce soit au niveau du Parlement, du bureau politique, ou des conseils élus locaux et régionaux et également faire le point sur les actions et le bilan du gouvernement et sur la mise en œuvre des programmes gouvernementaux à l’échelle régionale.

«Les membres du bureau politique ont exprimé leur fierté quant aux efforts déployés par le gouvernement, un gouvernement harmonieux issu d’une majorité parlementaire, qui a œuvré jusqu’à présent pour concrétiser un ensemble de programmes et de projets», souligne un communiqué du RNI. La parole a été donnée par la suite à de nombreux militants afin de discuter des questions réglementaires diverses.

Ceux-ci ont unanimement souligné par la suite que le gouvernement actuel conduit par Aziz Akhannouch déploie un effort considérable pour soutenir différents secteurs et lutter contre les disparités sociales et spatiales. Pour plusieurs militants du RNI, «le gouvernement fait l’objet d’une campagne de dénigrement de la part de ses adversaires politiques qui semblent ne pas être contents suite au succès qui a marqué le travail du gouvernement depuis son investiture, et ce malgré les nombreuses contraintes et le contexte économique mondial défavorable».

«Le RNI a connu une dynamique exceptionnelle ces dernières années sous le leadership de Aziz Akhannouch, avec la mobilisation de tous les partisans et tous les sympathisants du parti qui se comptent aujourd’hui en grand nombre. Ils se sont félicités des résultats du travail fait par M. Akhannouch après moins d’un an à la tête du gouvernement et qui se résume en plusieurs grands projets de développement», ajoute le communiqué. Pour eux, le programme électoral du RNI représente un véritable contrat bien précis avec les citoyens, et qui est en cours de mise en œuvre à travers une série de projets, dont le programme Awrach et Forsa, qui visent à faire de l’élément humain un acteur important de développement.

