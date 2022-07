 »EMPREINTES FÉMININES », UNE NOUVELLE REVUE EN HOMMAGE À DES FEMMES BATTANTES

La publication retrace le bilan d’étape du projet « Promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles et de l’égalité des genres au Maroc »PAR QUID

Rabat – La première édition de la revue « Empreintes féminines: des femmes marocaines nées pour être battantes », publiée par le Fonds des nations unies pour la population (FNUAP) au Maroc et retraçant des parcours militants de femmes marocaines en matière d’égalité des genres.

Cette publication retrace le bilan d’étape du projet « Promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles et de l’égalité des genres au Maroc », réalisé par le FNUAP avec le soutien du ministère des Affaires mondiales du Canada et montre son impact transformateur sur la vie des femmes et des filles marocaines, peut-on lire sur une note introductrice parvenue à la MAP.



A travers ses 34 pages grand format, la revue raconte des histoires humaines et témoignages sur les principales réalisations à travers le Maroc, avec la collaboration des partenaires institutionnels et de la société civile qui contribuent à la mise en place du projet.



Dans son édito, le représentant résidant du FNUAP, Luis Mora, relève que d’une longue histoire de coopération entre cette agence onusienne et le gouvernement marocain, datant de 1975, sont nés plusieurs programmes de partenariat, « projets concrets et initiatives réussies, stimulant innovation et développement durable et inclusif ».



Le FNUAP a été parmi les premières organisations qui ont contribué au chantier de l’autonomisation des femmes, de promotion de l’égalité des sexes et de lutte contre la violence basée sur le genre, lancé par le Maroc, précise-t-il.



S’agissant du projet qui a donné naissance à cette nouvelle revue, M. Mora a expliqué qu’il s’agit d’une prise en compte de l’autonomisation des femmes au sens large et vient appuyer la forte volonté et le ferme engagement du Maroc pour réaliser l’égalité des sexes.



« En effet, je peux personnellement témoigner que l’on doit toutes les avancées les plus marquantes réalisées dans le cadre de notre coopération avec le Maroc, à ses forces vives qui traduisent la vision de ce pays à travers ses actions ambitieuses, en encourageant le débat public, même pour les sujets les plus sensibles », s’est-il félicité.



Commentant le même projet, l’ambassadeur du Canada au Maroc, Nell Stewart, souligne que ses résultats escomptés sont « ambitieux (…) mais pas irréalistes », nécessitant une optimisation des moyens et des partenariats ainsi qu’une complémentarité dans l’action afin que les ressources soient consacrées aux interventions les plus prioritaires et les plus porteuses en termes de résultats.



Dans un entretien accordé à la revue, la diplomate canadienne félicite le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation nationale et les partenaires de la société civile pour leur engagement dans ce projet.



Autonomisation économique, accès à l’éducation et santé reproductive et sexuelle sont les maîtres mots de cette revue illustrée de photos portraits de femmes inspirantes, qui met en exergue les réalisations et réussites de la société civile marocaine et des partenaires gouvernementaux du FNUAP au profit de la femme.