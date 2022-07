Maroc : Zagora accueille la première encontre annuelle des MRE

La commune d’Ait Ouallal, dans la province de Zagora, accueille du 21 au 23 juillet, la Rencontre annuelle des Marocains résidant à l’étranger (MRE) sous le thème «La communauté marocaine, un levier du développement économique, social et politique». A l’initiative de l’association Zagora pour l’immigrant, le but est de renforcer les liens entre la communauté de l’étranger et la mère patrie, tout en connaissant mieux les préoccupations et les attentes de ses membres.

Cette rencontre est initiée en partenariat avec la direction générale des collectivités territoriales, le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, entre autres, pour mettre en exergue le rôle des MRE en matière de développement, ainsi que de valoriser et de préserver le patrimoine culturel local. Il s’agit aussi de promouvoir les investissements dans cette région du Maroc, ainsi que de valoriser ses produits du terroir. La rencontre vise aussi à renforcer l’attractivité de la province de Zagora dans le domaine notamment économique.

Le président de l’association Zagora pour l’immigrant, Lahcen Mahjoubi, a indiqué à la MAP que cette organisation de la société civile a été créée pour être un trait d’union entre les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger et leur pays d’origine. Il a ajouté que des efforts importants sont déployés pour inciter les MRE à investir dans la province de Zagora, précisant que cette rencontre est une occasion de s’intéresser aux préoccupations et aux attentes de cette catégorie de la société marocaine. Pour sa part, Khalid El Morabit, chargé de mission auprès du président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, a affirmé que le CCME participait à ce forum pour accompagner les MRE issus de cette région du Maroc.

Il s’est félicité de l’organisation de cette rencontre qui est l’occasion de renforcer les liens d’affection entre les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger et leur pays, rappelant l’accompagnement par le CCME de nombreuses initiatives dans les domaines académique et scientifique visant à permettre aux membres de la communauté de contribuer au développement du Maroc et à la mise en œuvre du Nouveau modèle de développement.

