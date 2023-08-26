الوعي المزدوج لدى أبناء المهاجرين.. الدنمارك نموذجاًإقرأ المزيد

حسن العاصي – الدانمارك

21 يوليو 2022 – 02:03

يعتبر اندماج المهاجرين في الدنمارك ـ شان جميع البلدان التي تستقبل مهاجرين ـ قضية رئيسية على جدول الأعمال، سواء بالنسبة للأحزاب السياسية، أو لعامة السكان. لقد أضحى الاندماج هو الموضوع المهيمن والشامل في النقاش حول “هم”، وغالباً ما تتم صياغته في أشكال مختلفة حول مسألة ما إذا كان المهاجرون والأحفاد جزءًا من المجتمع الدنماركي أم لا – وماذا يعني ذلك.

التركيز الدنماركي على اندماج المهاجرين والأحفاد ليس وحيداً، ولكن يمكن اعتباره جزءًا من نقاش أكبر في الديمقراطيات الغربية، والذي يتعلق بكيفية الحفاظ على التماسك الاجتماعي والثقافي، أو خلقه في المجتمعات التي أصبحت في العقود الأخيرة أكثر إثنية، ومختلط ثقافيا نتيجة الهجرة، خاصة في السنوات الأخيرة.

يتعلق الأمر بكيفية أن يصبح المواطنون الجدد جزءًا من المجتمع الدنماركي من ناحية، وحول ما تحدده الدنمارك كشرط لذلك من ناحية أخرى. حيث غالباً ما تكون الإجابات على هذين السؤالين مسيّسة للغاية لأنها تتطرق إلى الأفكار الأساسية للناس حول “نحن” و “هم”.

وعي مزدوج

بعد عدة عقود من الهجرة، واستقبال المهاجرين واللاجئين، أصبح الدنماركيون اليوم أكثر تنوعاً، ولهم جذور في عدة بلدان مختلفة. حتى أن البعض بدا بالحديث عن كون الدنمارك أصبحت متعددة الثقافات. ومع ذلك، فإن كونك شاباً من أصول أقلية عرقية قد يجعل من الصعب عليك الشعور بقبول المجتمع بك. ومن الصعب أن تشعر وكأنك في وطنك تماماً في الدنمارك، حتى لو كنت تتحدث الدنماركية بطلاقة، ولديك تعليم عال، وتهتم بالمجتمع الدنماركي، خاصة إذا كانت أصولك من بلد غير غربي. يُظهر الواقع أن بعض الشباب من المهاجرين يطور نوعاً من الوعي المزدوج ليتناسب مع البيئة الدنماركية والعرقية.

يقول عالم الاجتماع الدنماركي الأستاذ في جامعة آلبورغ “جيبي فوغلسانغ لارسن” Jeppe Fuglsang Larsen أن بعض الأطفال والشباب من الأقليات العرقية في الدنمارك ينقسمون بين معسكرين – مخيم للمهاجرين يتألف من أفراد عائلاتهم وأصدقائهم من أصول مهاجرة، ومعسكر المجتمع الدنماركي.

هذا يوضح إلى أي حد يمكن أن يكون موقفاً صعباً لهؤلاء لأنهم لا يشعرون بأنهم ينتمون للدنمارك حقاً وفعلاً. في كلتا الحالتين، ومن أجل التكيف، يضطرون باستمرار إلى اتخاذ موقف بشأن هويتهم وعرقهم، ويقاتلون من أجل التوافق، ويريدون القيام بعمل جيد وإعطاء انطباع إيجابي. ومع ذلك فهم لا يشعرون بالقبول. يواجهون باستمرار حقيقة أنهم لا ينتمون للدنمارك، على سبيل المثال، يُسأل الشباب باستمرار من أين أتوا، وعندما يجيبون بأنهم ولدوا في الدنمارك يسئلون مرة أخرى: حسنًا ، من أين أتيت حقاً؟ لذلك فإنهم يطورون نوعا من الوعي المزدوج.

الأقل دعماً للديمقراطية

ينأى البعض من المهاجرين في الدنمارك من الجيلين الثاني والثالث بأنفسهم بشكل متزايد عن ثقافة والديهم وعن الثقافة الدنماركية. بحيث أصبح الكثير من المهاجرين الشباب لا يريدون أن يكونوا دنماركيين على الإطلاق. إنهم بصدد إنشاء مجتمعهم الموازي في الدنمارك.

في النقاش العام حول الاندماج، يُشار دائماً بالإصبع إلى المهاجرين الآباء وخلفيتهم الثقافية، عندما يتضح أن الجيل الثاني والثالث من المهاجرين مندمجين بشكل ضعيف في المجتمع الدنماركي.

تظهر عبارة أن الآباء هم الذين قدموا لأطفالهم أفكاراً لا تتوافق مع الحياة في الدنمارك الحديثة، مراراً وتكراراً في الصحف، وفي النقاش السياسي.

قلة من الدنماركيين يدركون أن صراع الأجيال يحدث بصورة دائمة في منازل المهاجرين. والنتيجة أن الأطفال أقل دعماً للقيم الديمقراطية، وهم أكثر تديناً من والديهم، ويشككون عموماً في أنماط حياتهم. وأن اندماج الجيل الأول من المهاجرين أفضل من أحفادهم في العديد من المناطق.

الاندماج يصبح أسوأ. والجيل الشباب من المهاجرين يتقربون إلى الحركات الإسلامية، ويبعدون بأنفسهم عن ثقافة آبائهم وبلدهم الأصلي، كما يرفضون الثقافة الدنماركية بشكل قاطع. والنتيجة أنهم خلقوا نوعاً من المجتمع المعزول. والآباء يشعرون بالإحباط من انحراف اندماج الأجيال الجديدة. ويشعرون أنهم يفقدون أطفالهم بسبب حركات دينية لا يستطيعون التماهي معها بأي حال من الأحوال.

القيم الإسلامية

إن أحد المظاهر التي يتجلى فيها استياء الجيل الشاب من الديمقراطية بوضوح يتعلق بالإجراءات الانتخابية. على سبيل المثال، يبدو الشباب من الجيل الثاني والثالث ممتنعين عن ممارسة حقهم في التصويت ـ عبر السفارات والقنصليات ـ خلال الانتخابات التي تجري في بلدانهم الأصلية.

إن عدم رغبة العديد من الشباب المشاركة، ليس مرتبطاً بحقيقة أنهم يعتبرون أنفسهم مندمجين جيداً في المجتمع الدنماركي، ويعطون الأولوية لاستخدام حقوقهم الديمقراطية في المجتمع الدنماركي. بل اتضح أنهم لا يصوتون في الانتخابات في الدنمارك أيضاً.

ومنطق هؤلاء، أنهم لا يؤمنون بالديمقراطية لأن الإسلام لا يقبل الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم. بالنسبة لهذه المجموعة من الشباب ، سيكون من المنطقي التصويت – في بلدانهم الأصلية أو الدنمارك – فقط إذا كانت البلاد تحكمها المبادئ الإسلامية.

وكان هذا الموقف هو سبب النزاعات الداخلية في العديد من العائلات، حيث لا يتمكن الآباء من إقناع أطفالهم بالتصويت.

يصعب على الجيل الأكبر سنًا فهم أطفالهم عندما ينأى بنفسه عن القيم الديمقراطية التي يقدرها الآباء في المجتمع الدنماركي والتي يحلمون بأن تقوم المجتمعات عليها يوماً ما في بلدانهم الأصلية.

يقول العديد من الآباء بشكل مباشر إن أطفالهم يتعرضون لغسيل دماغ. هم أنفسهم يعتبرون الإسلام ديناً لا يجب أن يؤثر على قضايا مثل المساواة، والاقتصاد، واختيار التعليم، والعمل.

يلقي هؤلاء الآباء باللوم على الحركات الدينية في تحول أطفالهم، ويعتقدون أن السلطات الدنماركية لا تفعل ما يكفي لمنع المتطرفين من التأثير على أطفالهم.

غالبًا ما يتم نشر القيم الإسلامية المتطرفة، التي تكتسب أرضية بين الأجيال الشابة في مجتمع المهاجرين في السنوات الأخيرة من قبل حركات الشباب الإسلامية الشعبية التي لا تؤمن بالمساواة بين الجنسين. وعلى سبيل المثال، يعتقدون أن أفضل حل لمشكلة البطالة هو انسحاب المرأة من سوق العمل.

اختلاط في الهوية

ترجع جاذبية الثقافة الإسلامية جزئياً إلى حقيقة أن عدداً من الشباب ذوي الخلفية العربية يجدون صعوبة في تعريف أنفسهم بأنهم دنماركيون ، لكنهم أيضاً لا يشعرون أنهم عرباً. إنهم يعتبرون أن والديهم بلا هوية، معتقدين أن الوالدين الذين هم في الأصل ـ على سبيل المثال ـ عرباً ويأتون من العالم العربي، ويعيشون الآن في الدنمارك لسنوات عديدة، قد خلقوا نوعاً من الهوية المرنة التي تتغير مع السياق الذي يتصرفون فيه.

لا يوافق بعض الشباب المهاجر في الدنمارك على امتلاك والديهم هوية مختلطة وغير واضحة. ينطبق هذا الموقف على تدين الوالدين، حيث يصعب على الشباب معرفة ما إذا كان آباؤهم مسلمين أم لا.

يفهم عدد من الشباب أن والديهم لا يعارضون بشدة الدنماركيين العرقيين، أو المجتمع الدنماركي، لأنهم يخشون إظهار أنفسهم والقتال من أجل حقوقهم.

لهذا السبب تُعرِّف الأقليات الإثنية الشابة نفسها بوضوح شديد: أولاً وقبل كل شيء، هم مسلمون ، ثم عرباً أو كرداً على سبيل المثال، لكنهم ليسوا دنماركيون أبداً.

يصعب على الآباء معرفة سبب احتياج أطفالهم إلى مكانة خاصة في المجتمع الدنماركي. كما يسعد الآباء عادةً بالتواجد في الدنمارك بين الدنماركيين، وهم قلقون بشأن ما إذا كان أطفالهم سيدمرون العلاقة الجيدة بين الأقليات العرقية، وبين الأقليات والعرق الدنماركي.

كما أنهم لا يوافقون على إبعاد أطفالهم بأنفسهم عن الهوية العرقية لوالديهم، وقبل كل شيء، اعتبار أنفسهم مسلمين. في نظرهم، سينتهي الأمر بالأطفال إلى القيم التي تجعل من “المسلم” هوية تتعارض مع الدنماركية.

حرب على كل الجبهات

باختصار، يجد الشباب المهاجرين أنفسهم في صراع مع قيم المجتمع الدنماركي، ومع ثقافة الوالدين ومجتمعهم الليبرالي. بالنسبة لهم، التكامل ليس شيئاً يجب السعي لتحقيقه، وهم ببساطة يساوون بين التكامل بالاندماج.

كان الاندماج مجرد ميزة إضافية للجيل الأول. يشعر معظم العمال الضيوف الذين قدموا إلى الدنمارك في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، بأنهم جزء من البلاد، ويتم التعريف بهم كمجموعة لها معايير وقيم مختلفة قليلاً عن الدنماركيين العرقيين.

من ناحية أخرى، يعيش بعض الشباب أسلوب حياة مختلف تماماً عن أسلوب الحياة الدنماركي. يُسّهل الدنماركيون المتطرفون واليمينيون مثل “راسموس بالودان”، ومثل حزب “المواطنين الجدد”، وحزب “الشعب المحافظ” على الشباب المهاجر إبعاد أنفسهم عن المجتمع الدنماركي، ويعززون رغبتهم في الحفاظ على مجتمعهم الموازي.

منحت القيم الإسلامية، والهوية الإسلامية الشباب الفرصة لخلق مجتمع جديد، يتمركزون فيه بحدة، ويختبرون القدرة على الوقوف في وجه عقلية الأغلبية – المجتمع الدنماركي، وأولياء الأمور من المهاجرين. ويبدو أن بعض الشباب من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين غير مهتمين بأن يصبحوا دنماركيين. لديهم بالفعل طريقا ثالثاً مختلفا.

الانقسام بين الجماعية والفردية

يعاني الشباب من الجيل الثاني والثالث للمهاجرين من كونهم يشعرون أن أرجلهم في منطقة حدودية بين الثقافة التقليدية والجماعية التي يمثلها آباؤهم الأتراك، والباكستانيون، والعرب، وبين الثقافة الفردية التي يتميز بها المجتمع الدنماركي

يشير مفهوم الوعي المزدوج إلى الألم الناجم عن تجربة طرد مجتمع الأغلبية من قبل الشخص نفسه والأشخاص ذوي التفكير المماثل، ولكنه أيضاً مفهوم يشير إلى احتمالات عبور الحدود الثابتة بين مختلف الإثنيات، والثقافات والوطنية، والأعراق.

مثلما أن السكان الدنماركيين غير متجانسين، فإن مجموعات الأقليات العرقية المختلفة تحتوي على تنوع كبير غير متجانس. على سبيل المثال فيما يتعلق بالخلفية التعليمية، والانتماء السياسي، ومساحة الفرد للمناورة داخل الأسرة. يحصل بعض الشباب على شيء بنّاء من هذا الانقسام الحاصل. إنهم يشكلون نوعاً من الثقافة المختلطة، حيث يأخذون ما يعتبرونه الأفضل في كلا المعسكرين. بحيث أنه يمكن القول إن هناك ترسيخاً ثقافياً.

في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، تُستخدم مصطلحات مثل “التجريب” creolization فالتجريب هو العملية التي تظهر من خلالها لغات وثقافات الكريول. تم استخدام التجريف لأول مرة من قبل اللغويين لشرح كيف تصبح لغات الاتصال لغات كريول، ولكن الآن يستخدم العلماء في العلوم الاجتماعية الأخرى المصطلح لوصف أشكال التعبير الثقافي الجديدة الناتجة عن الاتصال بين المجتمعات والأشخاص الذين تم نقلهم من مكان لآخر.

ومصطلح “التهجين” hybridization يُعرَّف التهجين في الكيمياء بأنه مفهوم خلط مداريين ذريين لإحداث نوع جديد من المدارات المهجنة. ينتج عن هذا الاختلاط عادةً تكوين مدارات هجينة لها طاقات وأشكال مختلفة تماماً. وفي العلوم الاجتماعية لوصف عملية تندمج فيها عناصر من سياق ثقافي مع عناصر من ثقافات أخرى، بحيث تظهر تعابير مختلطة جديدة. بحيث تنشأ ثقافة جديدة نتيجة اختلاط العناصر الثقافية المختلفة معاً. وهذا تماماً ما يحصل في الدنمارك بين أوساط الجيل الثاني والثالث من أبناء المهاجرين.

تنشأ الثقافات المختلطة عندما يأخذ الشباب الذين ينتمون إلى أقلية عرقية شيئاً ما من ثقافة والديهم وتقاليدهم، ويخلطونه مع عناصر من المجتمع الدنماركي. ويرغب هؤلاء أن يتم قبولهم من المجتمع الدنماركي، وأن يكونوا جزءًا من مكونات الثقافة المختلطة، حيث الحدود بين المعسكر الدنماركي ومخيم المهاجرين ليست صلبة وحصرية.

من الممكن صياغة مفهوم” الدنماركية الحديثة”. على اعتبار أن الدانماركية يجب أن تكون شيئاً ديناميكيًا يتغير باستمرار، مثل القاموس الدنماركي الحديث، الذي يتم تجديده وتوسيعه باستمرار بكلمات جديدة.

فمن خلال ابتكار مفهوم” الدنماركية الحديثة ” ربما يحاول الشباب التخلص من فكرة أن الدنماركية شيئاً راسخاً لا يتغير. لأنه إذا كان التعريف الوحيد لكونك دنماركياً ـ كما تطالب الأحزاب اليمينية ـ هو أن لديك تنشئة ثقافية معينة، مع وجود أسلاف دنماركيين عرقيين لك لأجيال، فلن يتم قبولك أبداً على أنك دنماركياً – بغض النظر عن مدى رغبتك، حتى لو ولدت ونشات وكبرت في الدنمارك.

ما زالت الدنمارك للآن تستخدم مصطلحات مثل “مهاجر” و “مهاجر من الجيل الثاني” و “مهاجر من الجيل الثالث” عند الإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا في الدنمارك.

الأرض الحدودية

يشعر البعض الجيل الثالث من المهاجرين أنه يتوجب عليهم القيام بشيء إضافي، وبذل المزيد من الجهود حتى يتم قبولهم في المعسكر الدنماركي. من جهة أخرى لا يشعرون بأنهم ينتمون على مخيم المهاجرين، لأنهم هناك يجدون من يخبرهم أنهم أصبحوا مندمجين للغاية ودنماركيين للغاية.

يعبّر الشباب عن وعيهم الدائم بعرقهم والإشارات التي يرسلونها، لأنهم يتنقلون باستمرار بين معسكرين بشكل يومي، على سبيل المثال، بين مدرستهم الدنماركية، والعائلة العرقية في المنزل.

إنهم يكافحون باستمرار لإعطاء صورة جيدة عن أنفسهم وإظهار أنهم مواطنون صالحون. إنهم يريدون المساعدة في تحطيم الأحكام المسبقة التي لدى العديد من الدنماركيين حول الشباب من خلفيات الأقليات العرقية.

إنهم يريدون أن يكونوا قدوة حسنة، لأنهم يشعرون بأنهم ممثلون لفئة “المهاجرين” بأكملها. فمن خلال القيام بأعمال جيدة، والتحدث باللغة الدنماركية الجيدة، يحاولون تغيير بعض التصورات التي يحملها الدنماركيين العرقيين حول الشباب من أصول مهاجرة.

ومع ذلك، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ما، ولديهم خلفية أقلية عرقية، يضطرون إلى التفكير في عرقهم، واستخدام استراتيجيات مختلفة للتكيف.

لقد تناول علماء الاجتماع والباحثون الثقافيون لسنوات عديدة، موضوع الأشخاص الذين يعيشون فيما يسمى بالأرض الحدودية بين الثقافات المختلفة الذين يطورون نوعاً من الوعي المزدوج.

نشر أستاذ الأدب البريطاني “بول جيلرويPaul Gilroy كتاب “المحيط الأطلسي الأسود: الحداثة والوعي الأسود” The Black Atlantic: Modernity and Black Consciousness في عام 1993، واستخدم مصطلح “الوعي المزدوج” لوصف الحالة النفسية للبريطانيين السود الذين خرجوا من عائلة كان أجدادهم من العبيد، وهم يسعون جاهدين للتوفيق بين تراثهم الأفريقي والتربية والتعليم الأوروبي.

في الدنمارك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام المصطلح أيضاً. إنها ظاهرة وُجدت منذ أن كان هناك أطفالاً من أقليات عرقية في الدنمارك، أعتقد أن معظمهم منشغلون كثيراً بكيفية نظر الآخرين إليهم. تقول “إيفون مورك” Yvonne Mørck الأستاذة المشاركة في قسم المجتمع والعولمة بجامعة روسكيلد الدنماركية “عندما يكون لديك خلفية أقلية عرقية، يصبح موضوع التكيف، والتفكير في هويتك عبارة عن عمليات تستمر طوال حياتك”. إقرأ المزيد