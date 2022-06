African Lion 2022 : l’exercice militaire maroco-américain aux portes de l’Algérie

© Copyright : DR

Contrairement aux rumeurs diffusées par l’Algérie et le Polisario, l’édition 2022 de l’exercice militaire conjoint maroco-américain African Lion aura bel et bien lieu dans de nouvelles zones dans les provinces du Sud, à quelques encablures des camps de Tindouf et à quelques kilomètres des frontières Est du Maroc.

Malgré les rumeurs et hypothétiques menaces de l’Algérie et de son protégé, le Polisario, « les manœuvres de l’African Lion se poursuivront à Mahbès, une localité située à 40 kilomètres des camps de Tindouf et à quelques kilomètres des frontières Est du Maroc », rapporte le média espagnol La Razón, confirmant ainsi une information diffusée par les Forces armées royales (FAR) via un communiqué publié en janvier 2022. African Lion 2022 se déroulera du 20 juin au 1ᵉʳ juillet à Kenitra, Agadir, Taroudant, Tan Tan et Mahbès.

La décision d’organiser cet exercice militaire maroco-américain dans de nouvelles zones dans les provinces du Sud a été prise lors de la réunion de planification générale tenue du 24 au 28 janvier avec la participation des représentants de tous les pays participants. L’exercice sera « multinational, multi-domaine et multifonctionnel, avec pour objectif le développement de l’interopérabilité technique et procédurale entre les FAR et les forces des pays participants ainsi que l’entraînement sur la planification et la conduite des opérations interarmées dans un cadre multinational », précisait l’état-major général des FAR dans un communiqué.

Source : Bladi