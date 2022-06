Mercredi mémoire: les 3 causes racines et leurs nombreuses branches

Quand il s’agit de rajeunir notre mémoire et optimiser notre mieux-être, une étape cruciale du processus est d’identifier les causes racines, c’est-à-dire les facteurs qui ont contribué à la situation. Ceci permet d’identifier les facteurs prioritaires à cibler pour vous et personnaliser l’approche. Et surtout, nous pouvons ainsi transformer notre mode de vie dans la joie et la douceur afin d’assurer que ces changements soient constants.

Je vous explique comment identifier les causes racines et leurs nombreuses branches dans cette vidéo.

Vous souhaitez rajeunir votre mémoire dès aujourd’hui ? Réservez une courte rencontre gratuite: www.patriciaspaans.com

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !