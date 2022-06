Gad Elmaleh évoque son addiction à l’alcool

L’humoriste maroco-canadien, Gad Elmaleh, revient dans une longue interview accordée au journal du Dimanche, sur son addiction à l’alcool. En pleine promotion de son nouveau spectacle D’ailleurs, Gad Elmaleh a accordé une interview au Journal du Dimanche, le 29 mai 2022, au cours de laquelle il a fait des confidences sur son addiction à l’alcool. « Sur scène, je me décris comme ‘un alcoolique asymptomatique’. Certains pourraient dire “mondain”. […] L’alcoolique, ce n’est pas toujours un type qui se roule par terre et saigne du nez. C’est aussi un mec classe qui enchaîne les coupes de champagne en riant », a-t-il expliqué. Au fil des ans, l’humoriste a développé une addiction à la boisson.

« Moi, je picolais en toute occasion. J’étais heureux, je buvais ; j’étais malheureux, je buvais ; je donnais un bon show, je buvais ; un mauvais show, je buvais. C’était trop… », a-t-il confié. Aujourd’hui, il assure avoir arrêté de boire. Décidé à mener une vie sobre et spirituelle, Gad Elmaleh avoue avoir arrêté définitivement la cigarette. « L’hypothèse de Dieu [me] rend joyeux », a-t-il encore confié. « J’épure à tous les niveaux : dans ma vie professionnelle, personnelle… », a déclaré celui qui a révélé suivre des cours de théologie. L’humoriste maroco-canadien ajoutera avec un brin d’humour : « La prochaine étape c’est l’abstinence sexuelle. Non je déconne ! ».

Source : Le petit journal Marocain