Londres: un Britannique d’origine marocaine élu maire de Westminster

Par Le360 (avec MAP) le 14/05/2022 à 11h33

Le Britannique d’origine marocaine Hamza Taouzzale a été élu jeudi Lord Mayor de Westminster, à Londres, devenant, à 22 ans seulement, le plus jeune titulaire de ce poste.AA

Le conseiller, qui a été choisi après la victoire du Parti travailliste aux élections locales de la semaine dernière, est né et a grandi à Westminster, relève un communiqué du Conseil, soulignant qu’il peut également se targuer d’être le premier musulman à occuper ce poste.

Issu de la circonscription de Queen’s Park, Taouzzale s’est engagé à réformer ce rôle à caractère apolitique tout en préservant ses traditions. «C’est un poste qui se situe au-dessus de la politique, il faut donc le garder en dehors des affaires courantes du Conseil», a-t-il indiqué, notant toutefois qu’il compte aller plus souvent au contact de la communauté et «être plus visible dans les domaines où le Lord Mayor n’est pas habituellement vu».

«Beaucoup de gens ne savent pas ce qu’est le Lord Mayor ou ce qu’il fait et je veux vraiment changer cela pendant mon année de mandat», a assuré Taouzzale, qui vient de décrocher son Master au King’s College de Londres.

Il a relevé que cette nomination était le point culminant d’une carrière qui a débuté il y a tout juste six ans, lorsqu’il est devenu un jeune député. Après un an de mandat, il a rejoint le Parti travailliste et a travaillé dur pour être sélectionné comme candidat à Queen’s Park en remplacement du conseiller Barrie Taylor.

Il a été élu conseiller de Westminster en 2018, devenant ainsi le plus jeune membre de l’histoire du Conseil. Hamza Taouzzale sera le premier citoyen de Westminster pour un mandat d’un an. Il aura pour fonctions, entre autres, de présider la réunion du Conseil, de représenter la ville et ses habitants dans le pays et à l’étranger et de présider des réunions avec les organisations caritatives et bénévoles locales, les entreprises, les autorités et les représentants diplomatiques.