Les véhicules militaires les plus performants et qui valent une fortune

By Desirée

L’industrie automobile a créé des produits exceptionnels en termes d’ingénierie et de design depuis le début. On a vu des voitures dépasser 483 km/h et aussi coûter des millions. Cependant, ces nombres ne sont rien comparé aux véhicules militaires. Même pas en rêve. La plupart des technologies utilisées pour les automobiles, les bateaux ou les avions se tiennent pour acquises de nos jours, mais elles proviennent de l’industrie militaire.

Ces véhicules sont toujours à la pointe du progrès dans le domaine de la performance ou de la construction mécanique. Et ils sont bien obligés puisqu’ils peuvent changer le dénouement d’un conflit. Nous avons décidé de mettre à l’honneur ces merveilles d’ingénierie en créant une liste des véhicules militaires les plus chers, mais aussi les plus sophistiqués, jamais construits.

Northrop Grumman B-2 Spirit – 2.4 milliards USD

Sans aucun doute, le véhicule le plus futuriste de cette liste, le Northrop Grumman B-2 Spirit, est aussi probablement le plus avancé. C’est le premier avion au monde qui ne peut pas être détecté par des radars, le rendant ainsi pratiquement invisible. Mais le Stealth Bomber a bien d’autres avantages comparés à d’autres avions similaires.

Par exemple, le B-2 Spirit peut transporter 23,000 kg d’armes, notamment des armes nucléaires. Le Stealth Bomber peut aussi voler sur 11 112 km avant d’avoir besoin de faire le plein, un autre gros avantage tactique. L’avion vaut 2.4 milliards USD, ce qui est pour le moins hallucinant.

Air Force One – 325 millions USD

L’Air Force One est peut-être l’avion le plus populaire de la liste puisque c’est le Président des États-Unis qui utilise ses services. En ce moment, il y a deux avions de ce genre, tous les deux se basant sur l’avion militaire Boeing VC-25. Ainsi, l’Air Force One possède des capacités de défense aérienne avancées, contrairement à d’autres avions présidentiels. De plus, l’appareil a aussi un intérieur luxueux avec des salons, des salles de conférence et bien sûr, le bureau présidentiel.

On y trouve aussi une salle à manger avec un chef, un second de cuisine et un barman, qui peuvent servir jusqu’à 100 personnes. Le prix d’un modèle est de 325 millions USD, et cela coûte 206 000$/h de le faire voler.

F-22 Raptor – 350 millions USD

Le futuriste F-22 Raptor est un avion à la suprématie aérienne qui peut être utilisé pour les attaques au sol et la reconnaissance aérienne. Il a été conçu et fabriqué par Lockheed Martin et il a été mis en service en 1997. Le F-22 Raptor coûte 350 millions USD. Une jolie somme, pour sûr, mais vous vous retrouverez avec l’un des meilleurs avions de chasse du marché.

Le jet possède deux turboréacteurs à double-flux F119-PW-100 qui apportent 15 876 kg de poussée et donnent au F-22 Raptor Mach 2 de l’aptitude. Grâce à ses capacités exceptionnelles, 187 Raptor sont encore utilisés de nos jours. Cependant, Lockheed Martin a déjà remplacé le jet avec le plus sophistiqué et plus actuel F-35 Lightning II.

C-17 Globemaster III – 328 millions USD

Le C-17 Globemaster est un énorme avion de transport militaire qui impose le respect partout où il va. L’appareil est produit par Boeing et s’utilise souvent durant les missions de transport aérien tactique. Il coûte 328 millions USD et est encore plus cher à l’utilisation. Néanmoins, le C-17 Globemaster a beaucoup d’avantages, y compris une excellente fiabilité, facilité d’entretien et réparabilité.

C’est pour cette raison que beaucoup d’organisations militaires dans le monde l’utilisent, bien qu’il fût introduit en 1991. Aussi, les quatre turboréacteurs à double-flux Pratt and Whitney F117-PW-100 apportent 18 343 kg de poussée, ce qui est complètement fou, même aujourd’hui. Sa capacité de charge utile s’élevant à 77 519 kg est toujours l’une des meilleures dans l’industrie.

P-8A Poseidon – 256.5 millions USD

Au début, le P-8A Poseidon avait été conçu pour n’être qu’un avion de surveillance. Cependant, l’armée américaine avait d’autres plans et voulait un avion qui pouvait aussi transporter des armes lourdes, comme des torpilles, des missiles ou des mines. Boeing fut bien content de rendre service, évidemment, pour le pas-si-minable prix de 256.5 millions USD pour un modèle et plus de 33 milliards USD pour tout le projet.

Le P-8A est un avion de haute technologie. L’une de ses caractéristiques les plus intéressantes est son détecteur d’hydrocarbures qui peut détecter les vapeurs d’essence des sous-marins et des vaisseaux avec des moteurs diesel. L’avion est déjà en service dans la Marine Américaine, la Marine Indienne, l’Armée de l’Air Royale Australienne et l’Armée de l’Air Britannique.

VH-71 Kestrel – 241 millions USD

Le VH-71 Kestrel pourrait avoir l’air d’une bonne affaire avec ses 241 millions USD, surtout quand on le compare aux autres véhicules dans cette liste. Malgré tout, cela coûte 10 000$/h pour faire voler cet hélicoptère militaire, en faisant l’un des plus chers sur le long terme. Au départ, le véhicule aurait dû être plus économique. Cependant, selon le fabricant, Lockheed Martin, le gouvernement américain demanda plus de fonctionnalités, ce qui augmenta grandement le prix.

À la fin, les deux parties eurent à mettre fin au contrat après avoir produit seulement neuf hélicoptères. Plus tard, Lockheed Martin trouva un acheteur en l’entité de l’armée canadienne qui utilise ces hélicoptères comme source de pièces détachées.

Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye – 232 millions USD

Northrop Grumman est l’un des meilleurs fabricants d’avions militaires au monde et ça se voit avec l’E-2D Advanced Hawkeye. Ce véhicule coûte 232 millions USD, ce qui n’a l’air de rien comparé au reste de cette liste. Cependant, c’est tout de même incroyablement cher. L’E-2D Hawkeye a un design plutôt curieux, mais c’est parce que c’est un véhicule toutes saisons Airborne Early Warning.

En d’autres mots, il détecte les avions ennemis et dirige les avions de chasse de sa propre flotte. Mais contrairement à d’autres avions similaires, l’Hawkeye possède un système radar avancé APY-9 qui peut détecter les avions de chasse et les bombardiers avec des mécanismes de camouflage.

Bell Boeing V-22 Osprey – 118 millions USD

Quand il s’agit de décollage et d’atterrissage vertical, il n’y a rien de meilleur que le V-22 Osprey. Utilisé principalement pour le transport militaire, cette machine sortie tout droit de chez Boeing possède des mécanismes et systèmes de pointe. Notamment, les deux moteurs Rolls-Royce avec trois hélices produisent 6 150 chevaux, assez pour une vitesse maximale de 508 km/h, ce qui est excellent pour un VTOL.

En outre, le Boeing V-22 Osprey peut atteindre une très haute altitude pour un tel véhicule à 7 620 m et peut transporter 24 personnes en plus des membres d’équipage. L’avion coûte 118 millions USD, ce qui n’est rien considérant le nombre de vies qu’il sauvera durant les missions de sauvetage.

F-35 Lightning II – 101 Millions USD

Le F-35 Lightning est un des avions les plus évolués de l’histoire, commençant son service en 2015. Le prix d’un modèle va de 77 millions USD à 101 millions USD, en fonction de l’équipement utilisé. Cet avion de combat toutes-saisons a aussi été partiellement financé par l’OTAN et est produit par Lockheed Martin Aeronautics.

Il devrait continuer d’être utilisé pendant plus de 50 ans, avec la totalité du projet coûtant 1.2 milliard USD. Le F-35 Lightning a trois versions – A, B et C. Le F-35A a une capacité d’atterrissage et de décollage conventionnelle, le ‘B’ a un atterrissage/décollage court, tandis que le ‘C’ est conçu pour le décollage de transporteurs.

Chengdu J-20 – 110 millions USD

La Chine a son propre avion furtif et c’est aussi l’un des plus sophistiqués du moment. Ce n’est pas une coïncidence s’il se nomme “Puissant Dragon”, évoquant évidemment un lien avec la mythologie chinoise. Considérant ses qualités, le Chengdu J-20 est une entité mythologique en lui-même.

À bord, le Puissant Dragon transporte des missiles air-air à longue portée, des bombes à guidage laser et même des missiles anti-radiation, en faisant un bombardier conçu pour le combat rapproché. De plus, le jet peut atteindre 2100 km/h grâce à deux moteurs WS-10G qui produisent 13 608 kg en poussée. L’Armée de l’Air chinoise a commencé à utiliser cet avion en 2017.

Boeing E-4 Nightwatch – 223 millions USD

L’E-4 Nightwatch est un avion poste de contrôle, ce qui veut dire que les hautes autorités, comme le Président des États-Unis, l’utiliseront en cas d’urgence. L’avion est fabriqué par Boeing et a été introduit en 1974. En dollar de 1998, il coûtait 223 millions USD ou un peu plus de 350 millions USD après l’inflation.

Bien que vu comme étant âgé aujourd’hui, Boeing continuellement améliore l’E-4 Nightwatch grâce à un contrat de deux milliards USD avec le gouvernement. En d’autres mots, ce véhicule coûte bien plus cher que son prix original. L’E-4 Nightwatch comporte un énorme intérieur et une capacité de communication à très haute fréquence.

CVN-78 Class Aircraft Carrier – 13 milliards USD

Coûtant 9.8 milliards USD à construire et avec des dépenses de construction supplémentaires s’élevant à plus de 13 milliards USD, le CVN-78 Aircraft Carrier est le véhicule le plus cher au monde, point final. Ce super-transporteur est un véritable mastodonte qui peut supporter 75 avions, plus que certains aéroports. De plus, Le CVN-78 transporte des missiles Evolved Sea Sparrow, a 18 211 m² d’espace et pèse plus de 100 000 tonnes.

Tous ces nombres font du CVN-78 le plus grand vaisseau de guerre jamais construit. Le super-transporteur a été fabriqué par Newport News Shipbuilding et porte le nom USS Gerald R. Ford en honneur du 38em Président des États-Unis. Le CVN-78 n’a jamais été déployé et 2022 devrait l’année de ses débuts.

Virginia Class Submarine – 2.8 milliards USD

Le Virginia Class Submarine est l’un des sous-marins les plus avancés dans le monde en ce moment. Il est tellement performant que son fabricant et l’armée américaine pensent qu’il sera en service jusqu’à 2070. Trois compagnies ont créé ce fabuleux véhicule: Huntington Ingalls Industries, General Dynamics Electric Boat, et Newport News Shipbuilding.

Il vaut 2.8 milliards USD. Le Virginia Class Submarine transporte des mâts photoniques et des armes laser à haute énergie qui ont l’air tout droit sorties de Star Trek. Il y aussi un sonar à la pointe de la technologie à bord pour mieux repérer l’ennemi.

CVN-77 Class Aircraft Carrier – 6.2 milliards USD

Le super-transporteur CVN-77 est le dernier vaisseau de classe Nimitz à être produit par la Marine Américaine, hérité par le CVN-78. Le véhicule porte le nom USS George H.W. Bush d’après le 41em Président des États-Unis, mais aussi un vétéran de la Seconde Guerre Mondiale. Le vaisseau est un béhémoth qui pèse 102 000 tonnes, mesure 333 m et est alimenté par deux réacteurs nucléaires A4W et quatre turbines à vapeur produisant 260 000 chevaux.

Par ailleurs, le CVN-77 a une portée illimitée, capable de s’auto-alimenter pendant 20-25 ans. Ce super-transporteur a été construit par Northop Grumman et il a coûté 6.2 milliards USD à l’armée.

Inkas Huron APC – 1 million USD

Vous sentez-vous parfois vulnérable? Eh bien, c’est un souci que les passagers (équipage) de l’Inkas Huron APC n’auront jamais à subir. Ce blindé de transport de troupes garde son équipage en sécurité même lors d’une attaque à l’arme lourde. La structure résiste aux balles (duh), ainsi que les pneus et les fenêtres.

Malgré sa nature indestructible, l’Huron APC est très léger et agile. Sous le capot, on retrouve un Paccar Engine de 8.3 L et une boîte à 10 vitesses. Étonnamment, Inkas sera très heureux de construire un tel véhicule pour vos besoins personnels, à condition que vous ayez 1 million USD à dépenser.

IMI Combat Guard – 3 millions USD

Si vous êtes un fan d’ATVs et d’UTVs, vous tomberez définitivement amoureux de l’IMI Combat Guard. Ce véhicule fait pour le hors-piste coûte 3 millions USD et il a le culot de justifier son prix. Selon son fabricant israélien, l’IMI peut monter jusqu’à 113 km/h en faisant du hors-piste.

De plus, cet ATV militaire peut aussi traverser les obstacles aquatiques jusqu’à 1.5 m de profondeur, avancer sur des pentes latérales à 35% et escalader des inclinaisons à 70%. En plus de ça, grâce aux roues qui sont à l’extérieur de la carrosserie, l’IMI a des angles de départ et d’approche de 90°, ce qui veut dire qu’il peut escalader (presque) tout

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – 57 millions USD

Le McDonnell Douglas F/A-18 Hornet est un véhicule de soutien aérien et d’exploration avec une vitesse maximale de 1915 km/h et une capacité à s’élever de 15 240 m à la minute. L’avion fut commandé en 1978 et se trouve toujours dans le circuit aujourd’hui. Son plus grand succès a été l’Operation Desert Storm, mais il peut aussi se vanter d’avoir abattu un vaisseau extraterrestre dans “Independence Day.”

Cette merveille a été fabriquée par Boeing, qui a racheté McDonell Douglas en 1997. Beaucoup d’armées dans le monde utilisent encore le F/A-18 Hornet, notamment la Suisse, l’Australie et le Canada. Un modèle coûte 57 millions USD.

Boeing EA-18G Growler – 68.2 millions USD

Boeing a pris tout le bon du F/A-18 Hornet et l’a rendu encore meilleur avec l’EA-18G Growler. Contrairement à son prédécesseur, le Growler a été conçu pour travailler en tandem avec un super-transporteur et possède des systèmes de guerre électronique spécialisés, tels que des dérégulateurs de radar et des armes à énergie.

Le Growler n’a pas d’armes à bord et n’est donc pas un avion de chasse, mais il transporte tout de même des missiles. Aussi, sa vitesse maximale est 1900 km/h à 12,190 m et sa portée est de 2,346 km. L’avion possède deux réacteurs à double-flux General Electric F414-GE-400. Le prix d’un modèle est estimé aux alentours de 68.2 millions USD.

INS Vikramaditya – 2.35 milliards USD

À 2.35 milliards USD, l’INS Vikramaditya est l’un des super-transporteurs les plus chers jamais fabriqués. Cependant, on estime que les Russes ont augmenté le prix original lorsqu’ils l’ont vendu à la Marine Indienne. Mais, ça ne veut pas dire que l’INS Vikramaditya est un mauvais vaisseau – tout le contraire. Il pèse 44 500 tonnes une fois plein et mesure 283.5 m de long et 61 m en largeur.

En outre, le vaisseau possède six turboalternateurs et six alternateurs diesel, produisant une puissance totale de 18 MW. Pour la propulsion, le super-transporteur utilise huit chaudières sous-pression turbocompressée, quatre axes et quatre turbines qui génèrent aux alentours de 180 000 chevaux.

HMS Prince of Wales – 3.1 milliards USD

La Marine Royale a présenté son tout nouveau porte-avion, le HMS Prince of Wales, et a commencé les essais en mer en septembre 2019. Coûtant environ 3.1 milliards USD pour la construction, le transporteur pèse 65 000 tonnes, en faisant l’un des plus gros vaisseaux de guerre jamais construits par la Marine Royale.

L’autre étant son vaisseau-sœur, le HMS Queen Elizabeth. Jusqu’à maintenant, les essais en mer ont été couronnés de succès pour le HMS Prince of Wales, qui sera dirigé par plus de 600 militaires.

Varyag Aircraft Carrier – 2.4 milliards USD

Le Varyag Aircraft Carrier a une histoire assez triste puisqu’il a changé de propriétaire deux fois et qu’en ce moment, il est hors service. Le porte-avion a été conçu et construit en Union Soviétique, mais après que le pays se soit désintégré, ce fut l’Ukraine qui récupéra les droits sur le vaisseau. En fin de compte, une agence de voyage chinoise le racheta pour 20 millions USD, bien que sa construction coûta 2.4 milliards USD.

Cependant, leur projet d’en faire un paradis du jeu de hasard ne fonctionna pas. Aujourd’hui, le vaisseau reste amarré en Chine et il est impossible de deviner ce que le pays a en réserve pour ce porte-avion.