Adhésion de la Finlande à l’Otan. « La Russie a fait une erreur historique »

La guerre en Ukraine a conduit la Finlande, inquiète d’une potentielle menace russe, à engager une réflexion sur son statut de non-aligné et envisager une adhésion à l’Alliance atlantique. Reportage à Helsinki.

Depuis l’invasion de l’Ukraine, les Finlandais et leur gouvernement semblent décidés à rejoindre l’Otan. Le fragile équilibre qui existait depuis la Seconde Guerre mondiale entre l’encombrant voisin russe et la Finlande paraît brisé. Deux journalistes de Ouest-France, Marc Ollivier et Raphaël Laurent, se sont rendus dans ce pays scandinave aux 5 millions d’habitants pendant une semaine, afin de prendre le pouls des populations frontalières, visiter les immenses bunkers de la capitale Helsinki, rencontrer des réfugiés russes et interviewer les députés qui débattent actuellement au parlement d’une probable adhésion à l’Otan. Voici le troisième épisode de la série.

Trois amis avocats, attablés dans un bar à la mode de la capitale finlandaise, fêtent un anniversaire. Comme chez la plupart de leurs compatriotes, un sujet domine les conversations : l’adhésion ou non de leur pays à l’Otan, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. « Poutine a été capable de s’attaquer à un état souverain sans raison, il faut rejoindre l’Otan, ça nous mettra à l’abri, estime Erik, 40 ans ce soir-là. Son associé, Kristian, ne partage pas le même avis. « Adhérer à l’Otan va prendre du temps. Le président russe est parano. Il va prendre ce projet comme une provocation et va nous déclarer la guerre. Sortir de notre neutralité est risqué. Elle a fait ses preuves. »https://www.ultimedia.com/deliver/generic/iframe/mdtk/01124706/zone/1/showtitle/1/src/q3vmvku

« La guerre d’Hiver fait partie de l’histoire de chaque famille finlandaise »

Selon les médias finlandais, Sauli Niinistö, le président de droite élu en 2012, pourrait annoncer d’ici le 12 mai, le souhait officiel de rejoindre l’Otan. Cela ouvrirait une page inédite de l’histoire de ce pays de 5,5 millions d’habitants.

Si cette nation scandinave est indépendante depuis le 6 décembre 1917, après avoir été sous la domination de l’Empire russe pendant plus d’un siècle, c’est bien la guerre d’Hiver (1939-1940) qui constitue le mythe fondateur à la nation finlandaise.