Après plusieurs années d’expérience dans le domaine du hors piste, Adventures In Morocco, lance son premier Rallye dans la région de Merzouga.

Deux jours de compétition, d’aventure et de découverte. Une manifestation qui se démarque par son organisation et par la nature de ses épreuves.

Très rares sont les rallyes organisés par des Marocains si ce n’est le premier Offroad mixte. Quant à la nature des épreuves, cette compétition prevoit un challenge d’orientation, de vitesse et un troisième de régularité.

Forte de l’expérience de ses membres, l’association Adventures In Morocco, a déployé tous les moyens pour offrir des épreuves techniques et en même temps accessible aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels désirant relever des challenges tout en découvrant un certain nombre de monuments artistiques et naturels au milieu de nul part.

Parce que l’élément Humain est au centre de toutes les préoccupations et en tant qu’association sportive et citoyenne, Adventures In Morocco a invité une association locale à la cérémonie de remise des prix et recevra des dons scolaires nécessaires à l’exercice de son activité.

Le Rallye aura lieu entre Merzouga et Arfoud et se déroulera du 12 au 15 Mai.