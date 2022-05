Covid-19 : test obligatoire, quarantaine… quels pays restreignent toujours l’accès aux voyageurs, même vaccinés ?

Avec le recul de l’épidémie, et alors que beaucoup de touristes se projettent vers les vacances d’été, de nombreux États ont allégé les restrictions aux frontières.

Les vacances estivales approchent, et avec elles l’heure de réfléchir à sa destination de voyage. Mais est-ce toujours possible ? Depuis plus de deux ans que dure cette pandémie de Covid-19, bon nombre de pays ont imposé des restrictions plus ou moins strictes à leurs frontières. Certains ont même, pendant plus ou moins longtemps, interdit toute entrée sur leur sol. Les mesures ont été fortement allégées au fil des dernières semaines, avec le recul de l’épidémie. La Nouvelle-Zélande, par exemple, autorise depuis ce dimanche 1er mai l’arrivée de touristes en destination d’une soixantaine de pays, dont la France, s’ils sont vaccinés.

En France, 90 % des habitants ont reçu un schéma vaccinal complet. Pour eux, le reste du monde se divise majoritairement en deux blocs : celui des pays où il est possible de se rendre sans aucune contrainte, et celui des États qui imposent toujours un test négatif. On fait le point, en gardant à l’esprit que les règles peuvent encore évoluer ces prochaines semaines.

Test obligatoire pour se rendre aux États-Unis, au Maroc, en Inde…

Dans le premier groupe qui n’impose aucune restriction aux touristes vaccinés voulant s’y rendre, outre la Nouvelle-Zélande, figurent notamment tous les pays de l’Union européenne, le Canada, le Mexique, l’Algérie ou encore la Tunisie. Sur place, certaines mesures sont parfois toujours en vigueur. En Grèce, par exemple, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos publics (commerces, musées, etc.). En France, depuis le 14 mars, c’est uniquement le cas dans les transports et les établissements de santé.

Les États-Unis, le Maroc, l’Inde, ou encore la moitié des pays africains, sont dans le groupe des pays qui imposent toujours un test négatif aux voyageurs vaccinés. La durée de validité ainsi que le type de test diffèrent selon les pays. Le prélèvement antigénique ou PCR doit avoir été réalisé le jour même ou pendant la journée précédant le voyage s’agissant des États-Unis, ou dans les 48 heures qui précèdent l’embarquement (et uniquement PCR) si l’on se rend au Maroc, par exemple.

Attention cependant : la définition de « vacciné » peut varier selon les pays. Par exemple, certains d’entre eux – comme les États-Unis – ne reconnaissent pas le schéma vaccinal « une infection plus une injection », valable en France. Il est donc recommandé de consulter les sites officiels du pays en question avant d’y partir.

Quarantaine en Malaisie et au Laos

Une poignée de pays asiatiques imposent toujours aux voyageurs vaccinés, en plus d’un test négatif avant le départ, de respecter une période d’isolement à l’arrivée. En Malaisie, par exemple, il faut se mettre en quarantaine pendant 24 heures dans un hôtel désigné par les autorités.

