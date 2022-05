Covid-19. Bill Gates alerte sur les risques d’apparition d’un « variant plus transmissible et mortel »

Un danger qui « n’est pas pris au sérieux »

Interrogé par le « Financial Times » sur le Covid-19, Bill Gates a alerté sur les risques de l’apparition d’un « variant encore plus transmissible et mortel ». Et il déplore que ce danger ne soit « pas pris au sérieux ».

Après avoir annoncé la possibilité de la survenue d’une pandémie mondiale d’origine terroriste en 2017, Bill Gates vient de faire une nouvelle annonce peu rassurante : le fondateur de Microsoft vient en effet de mettre en garde contre l’apparition d’un nouveau variant du coronavirus. Interrogé par le Financial Times lundi 2 mai, le multimilliardaire américain a estimé qu’il était nécessaire de se préparer à ce que « cette pandémie génère un variant encore plus transmissible et mortel », rapporte La Dépêche du Midi.

Mais Bill Gates a tenu à nuancer son propos. Il a précisé que cette hypothèse « n’est pas probable » au stade actuel. « Je ne veux pas être une voix pessimiste, mais le risque que nous n’ayons pas encore vu le pire est tout de même supérieur à 5 % », a-t-il néanmoins ajouté.

Un danger qui « n’est pas pris au sérieux »

Bill Gates a donc exhorté les différents gouvernements et entreprises à anticiper les nouvelles menaces sanitaires et à investir l’argent nécessaire pour les combattre. « Il serait fou de voir cette tragédie approcher sans mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le bien des citoyens de ce monde. Les montants investis dans les systèmes de santé sont bien trop faibles, le risque de pandémie n’est pas pris au sérieux », selon le milliardaire.

« Ceci est tragique car tout cet argent sauve des vies. Une vie sauvée coûte moins de 1 000 dollars », a-t-il conclu. Début 2021, le sexagénaire avait déjà considéré que la pandémie était plus « simple à stopper » que le réchauffement climatique.

Source : Ouest-France