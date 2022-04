Dilapidation des biens publics : Une association attaque Abdellatif Ouahbi et annonce un sit-in le 7 mai

L’association marocaine de protection des biens publics monte au créneau après la récente sortie du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, dans laquelle celui-ci avait annoncé, le 19 avril, vouloir empêcher les ONG de porter plainte contre les élus dans les affaires de dilapidation de l’argent public.

Dans un communiqué publié à l’issu de sa réunion du dimanche 24 avril, l’association a dénoncé les propos du ministre, affirmant que la position de ce dernier vise à “immuniser les corrompus et aux voleurs de l’argent public contre toute reddition de compte, et à affaiblir le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption et la dilapidation des biens publics”.

Regrettant les “nombreux indicateurs qui confirment l’absence d’une réelle volonté politique de la part du gouvernement pour lutter contre la corruption”, l’association marocaine de protection des biens publics a décidé d’organiser, le 7 mai à 17h, un sit-in devant le ministère de la Justice à Rabat, sous le signe “Non à l’obstruction contre la société civile et à la législation visant à protéger les corrompus. Oui à la reddition des comptes”.

La même source a mis l’accent sur “la volonté effrénée du ministre de la Justice de légiférer des mesures particulières pour les prévenus soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de corruption en accordant un privilège à une catégorie particulière de citoyens, ce qui constitue une discrimination dans l’application de la loi et une violation flagrante des exigences constitutionnelles liées à l’égalité des personnes devant la justice”.

Pour rappel, Abdellatif Ouahbi avait affirmé lors de la séance de questions orales à la Chambre des conseillers le 19 avril, que le Code de procédure pénale sera modifié pour que le ministère de l’Intérieur devienne l’unique partie habilitée à porter plainte contre les élus dans les affaires de dilapidation de deniers publics. Deux jours plus tard, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, a tenté de tempérer en affirmant que son collègue a évoqué une certaine vision qui peut être comprise dans le Code pénal, mais qu’un texte similaire n’est pas encore prêt et qu’il devra passer par tout un circuit avant d’être adopté.

Source : Maroc Hebdo