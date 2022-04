Maroc: une jeune femme «donne un chat à manger» à son chien et soulève l’indignation

La jeune femme en question et son chien.

Une vidéo devenue virale montre une jeune femme qui aurait donné un chat, vraisemblablement pris au piège, à son chien et lui aurait demandé s’il allait le manger. Indignés par ces images , plusieurs internautes demandent son arrestation et sa condamnation selon la loi marocaine.

La scène a choqué la Toile au Maroc et au-delà. On y voit une jeune femme demander à son chien, un jeune labrador à robe noire -une race pourtant connue pour son intelligence et surtout sa douceur- d’avaler un chat vivant. « Tu ne le veux pas, n’est-ce pas ? Moi non plus, je n’aime pas les chats, comme ma mamie… », dit la jeune femme, C.S., s’adressant à son chien.

On l’entend ensuite lui dire sur un ton taquin: « Tu l’as tué et maintenant tu ne sais pas par où commencer (pour le manger) », comme le montrent les stories qu’elle a partagées sur son compte Instagram.

La vidéo, accompagnée d’émojis qui rient, montre le chat en question, déjà mal en point au début de la vidéo, immobile. Le chien le prend avec sa mâchoire et s’apprête à l’engloutir. Il n’en a pas fallu plus pour soulever l’indignation sur les réseaux sociaux.

Pour l’instant, on n’en sait pas plus sur ce qui s’est exactement passé en dehors des stories que la jeune femme a partagées. On ne sait pas non plus si le chien a bien avalé le chat ou pas. Ce qui est sûr, c’est qu’à aucun moment, elle ne vient en aide au chat.

Plusieurs internautes demandent toutefois à ce que C.S. soit condamnée en vertu du Code pénal marocain. Celui-ci prévoit un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams pour « quiconque empoisonne des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ».

« Quiconque, sans nécessité, tue ou mutile l’un des animaux mentionnés au précédent article ou tout animal domestique, dans les lieux, bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l’animal tué ou mutilé est propriétaire, locataire ou fermier, est puni de l’emprisonnement de deux à six mois et d’une amende de 200 à 250 dirhams. Si l’infraction a été commise avec violation de clôture, la peine d’emprisonnement est portée au double », détaille l’article 602 du Code pénal.

« Si l’infraction a été commise dans les lieux dont le coupable est propriétaire, locataire ou fermier », l’article 603 prévoit un emprisonnement de six jours à deux mois et une amende de 200 à 250 dirhams ou l’une de ces deux peines.

Source : H24 infos