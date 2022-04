Tournai : le quartier du Maroc fête ses 100 ans

Le Quartier du Maroc est le premier construit par le Logis tournaisien. A l’époque de sa création, c’était l’après-guerre, il était urgent d’offrir des logements de qualité accessibles. Et le quartier du Maroc a commencé à voir le jour en bordure de la ville.

Un nom exotique pour un quartier qui a bien évolué depuis. Aujourd’hui, le quartier du Maroc compte 250 logements et environ 600 locataires. Comme l’explique Devrim Gumus, directeur gérant du Logis tournaisien, l’endroit a bien changé, en un siècle : « il y a 100 ans, les sanitaires étaient soit dehors, soit inexistants. Les salles de bains ont été créées cinquante ans après, dans les caves. On a ensuite rectifié, mais au travers des rues, on voit les différentes époques de construction. On a gardé cet esprit cité-jardin et puis, nous avons créé des logements qui s’imbriquaient comme des appartements ».

Pourquoi le Maroc?

Le nom du quartier serait à attribuer à la chaleur qui y régnait cette année-là, selon le souvenir des habitants. Mais une autre hypothèse veut que les ouvriers qui ont commencé à travailler à la construction du quartier « étaient essentiellement des Marocains, bien avant la vague d’immigration« , précise Devrim Gumus.

Des souvenirs à la pelle

Patricia et Brigitte Cuvelier et Patricia Marlier ont une soixantaine d’années. Elles ont quitté le quartier une fois adultes. Mais elles en gardent de merveilleux souvenirs d’enfance. « Le Maroc c’est toute ma jeunesse. J’ai vécu mon enfance en appartement », explique l’une. « Moi c’était une maison avec quatre chambres parce que je suis l’aînée de huit enfants« , détaille l’autre « Ca fait 68 ans que mes parents vivent toujours là, dans la même maison« .

On pouvait jouer sur la rue, il n’y avait pas de voitures

Les dames évoquent les jeux dans les champs de blé, les enfants qui grouillaient dans le quartier : « il y avait des enfants dans tous les coins, on jouait tous ensemble. C’est ça qui a fait la popularité du quartier du Maroc. On pouvait jouer sur la rue, il n’y avait pas de voitures« . C’est la nostalgie qui teinte les propos de ces trois anciennes habitantes du quartier.

Le quartier du Maroc sera célébré officiellement ce vendredi à l’hôtel de ville de Tournai. Et une vraie fête au quartier du Maroc est prévue le 28 mai prochain.

