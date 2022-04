Les Veillées des ombres. (La suite…)

Par : Yamna Chami

E mail 7

Cher Amal

Je me suis à maintes reprises assis devant mon clavier, voulant te répondre je ne sus par quoi commencer, ni quoi dire?

Ce matin, je me suis dit de tout simplement me laisser aller, de capituler à mon cœur et mon âme.

Il n’y a eu ni époque, ni événement, ni grand moment dans ma vie sans que tu ne surgisses dans mes pensées, me demandant comment ces choses là, se seraient passées avec toi à mes côtés.

Je me suis toujours arrangé pour avoir de tes nouvelles, sans essayer de rentrer dans les détails..J’ai depuis quelques temps ton numéro, j’ai pu l’avoir par google, mais je n’ai jamais osé te contacter craignant te causer quelques désagréments dans ton ménage.

C’est un mélange d’émotions qu’il m’est difficile de décrire : Joie, bonheur, tristesse, regret, espoir mémoire, doux souvenirs, beaucoup de non dits…. Ce que je sais, hors de tout doute raisonnable, c’est la joie que je ressens à lire les quelques phrases que tu m’as envoyées. Voilà un aperçu du parcours de mes 30 dernières années.

Je suis venu au Canada en 1986, je ferai abstraction de l’épisode le plus important de ma vie affective : le nôtre. J’aimerai t’en parler dans un contexte interactif par msn si tu le veux bien? Pour ma part je considère que je suis passé à coté de la personne la plus merveilleuse qu’il m’a été permis de connaitre, j’en porte le regret.

Je me suis inscrit au séminaire de Sherbrooke, j’ai complété un dec en sciences pures, puis j’ai entamé mes études universitaires à l’université de Sherbrooke en Microbiologie.

Entretemps je rencontre une fille du nom de Lucie,que je fréquente, elle tombe enceinte, nous en avons parlé et avions pris la décision d’avorter. Elle changea d’avis à la dernière minute et voulut garder le bébé. Après une longue réflexion, et un débat violent entre le sens des devoirs et les intérêts, je pris la décision de reconnaitre l’enfant et de l’épouser.

Mes parents ne voyant pas la chose du même œil,se rendirent à Montréal essayant par tous les moyens de me convaincre de tout renier. Il y avait là, contradiction entre toutes les valeurs qu’ils m’enseignèrent et ce que mes parents peinaient à me convaincre à faire. Je ne voulus entendre raison et mes parents prirent la décision de me couper les vivres.

21 ans en plein dans les études, un bébé dans 6 mois, pas de boulot, pas le droit de travailler, plus de sous des parents. J’ai trouvé un boulot de soir, j’ai étudié de jour, j’ai régularisé ma situation et j’ai eu le droit de travailler, j’ai pu ainsi subvenir aux besoins de ma famille et continuer à étudier, et voilà qu’elle arrête de prendre la pilule et vlan…. un deuxième Socrate, Le premier Abdelali…

Au bout de 5 ans, notre couple était devenu un enfer sur terre, nous avions alors prit la décision de nous séparer, aujourd’hui Lucie mon ex est une de mes meilleures amies.

J’étais devenu un célibataire endurci pendant quelques années. Puis j’ai rencontré une fille du nom de Marie, nous avons habité ensemble pendant 3 ans. Je l’ai quitté et deux semaines après j’ai rencontré Paola, nous nous sommes fréquenté durant deux ans et nous nous sommes mariés. Deux filles Sara 18 ans et Jihane 14 ans.

Il y a plus d’un an de ça, Paola m’avoua une relation avec un autre homme, mes doutes s’avérèrent juste et ses aveux une formalité. Ce fut quand même tout un choc, dont je considère aujourd’hui m’être affranchi, c’est son choix et je le respecte. Personne n’appartient à personne…

La suite n’est qu’une succession d’événements dont souvent je ne saisis même pas le sens…sinon que c’est un recommencement, mais cette fois je veux faire confiance à mon âme et à mon cœur.

Je me suis promis ni de me relire, ni de corriger mes fautes de frappes, je te prierai alors de souffrir mes dires telles que je les ressens. J’espère te lire sous peu.



Affectueusement, Mehdi.

Amal, délaissée par un mari qui lui imposait l’isolement, rejetant toute communication autre que celle de lui donner des ordres, ne lui accordant aucune attention particulière, se sentait terriblement seule. Ses enfants pour qui elle s’était sacrifiée, étaient devenus déjà autonomes. Elle était donc à la recherche de tout ce qui pouvait combler ce vide intérieur et substituer le mal être qui l’habitait en permanence.

Néanmoins, en rentrant en contact avec Mehdi, elle n’avait nullement l’intention de s’immiscer dans sa vie, ou de renouer avec celui, qui selon elle, l’avait très vite oubliée il y a 30 années de cela. D’autant plus que celui-ci était sur le point de s’engager dans une autre relation. Mais elle ne pouvait s’empêcher de le contacter, afin d’avoir simplement de ses nouvelles.

Secouée, désemparée confuse, était le moins que l’on puisse dire de son état après avoir lu ce récit. Pourtant, la veille encore elle avait annoncé innocemment à toute sa famille qu’elle avait retrouvé la trace de l’amour de ses 15 ans, et qu’elle comptait lui écrire afin d’avoir de ses nouvelles. Elle était bien loin d’imaginer qu’elle allait susciter autant d’intérêt. « Comment est-ce possible ? » se demanda t-elle.

E mail 8

Bonjour Mehdi

Je suis heureuse de recevoir une lettre que j’avais tant attendue par le passé, autant je suis bouleversée par son contenu d’abord par le fait de découvrir que j’existais encore au fond de toi, que l’idée de m’appeler au bureau te traversait l’esprit comme moi ! je n’arrête pas de penser au jour où tu étais venu à Rabat et que ce serait-il passé si tu Etais apparu à peine 2 ou 3 mois avant. Je pense qu’il vaut mieux croire à un destin bien écrit à l’avance que de se laisser bercer par le regret et ne voir que le bon coté de tout ce que nous traversons. J’ai souvent pensé à toi, à ce qu’elle a pu être ta vie avec un bébé à 21 ans, et toutes les responsabilités qui en découlaient, mais je ne l’imaginais pas aussi dure. Pour moi, tu n’étais encore qu’un adolescent. j’admire ton courage. Déjà, à l’âge où l’on s’était connu, même s’il ne reste que de vagues souvenirs, j’ai gardé en mémoire une personne intègre, fidèle à des principes et prenant les choses bien au sérieux malgré son jeune âge. tu me regardais fixement et tu disais « elle, c’est ma femme « . Tu m’as envoyé un lien pour chater avec toi si j’ai bien compris, je te demande de m’accorder un peu de temps que je puisse me familiariser avec cette technologie, vu que je ne l’ai jamais utilisé auparavant..

J’aimerais encore, écrire et écrire, mais les mots se bousculent dans ma tête. Je ne sais pas comment étaler le tout. Peut-être, devrais-je te montrer une lettre que j’ai écrite il y a quelques mois,(qui ne parviendra jamais à son destinataire; tu comprendras pourquoi) afin que tu puisses avoir un aperçu de mon vécu. Un soir, alors que j’étais extrêmement confuse, me demandant est-ce vraiment ce film, que j’avais vu il y a quelques jours, et que je revoyais en boucle à chaque occasion,qui m’avait tant boulversé? Est-ce normal de pleurer à chaudes larmes comme une adolescente ? Je pris alors la peine de l’écrire, afin de mettre à plat mes idées, et faire passer un message… Un message que j’aimerai transmettre à mes enfants qui font partie d’une génération, pour qui le matériel et le superficiel priment avant tout. J’ignore à qui je m’adressais, ni même s il existait une personne qui partageait ce que je disais, je me contentais d’écrire et cela me faisait du bien.

Je te signale qu’elle peut paraître ridicule au début, insensée. Je te demande d’avoir la patience de la lire jusqu’au bout et de juger par la suite .

Liberté de penser

Jamais au grand jamais, je n’aurai imaginé écrire un jour à un acteur.

Et bien que je me trouve à mille lieues de vous sans parler des différences de culture et de tout ce qui en découle, rien ne peut décourager mon envie de vous écrire ne serait-ce que pour le plaisir d’écrire.

Si je dois me présenter, je dirai que je suis une fane qui vous a découvert dans un de vos films. Une fane qui ne comprend pas ce qui lui arrive, car je suis tombée folle amoureuse de ce personnage que vous interprétez si bien. Et jamais je n’ai été aussi marquée par un acteur. On peut comprendre si ces choses-là arrivaient à une jeune adolescente qui croit en l’amour éternel et au prince charmant, ou à une femme au foyer ne sachant que faire de son temps et qui le tue en regardant des films à l’eau de rose. Or je suis une femme qui a bien plus de 30 ans, mariée, trois enfants, un métier très prenant et stressant à la fois. Et qu’après le travail, la maison et les enfants trouve encore le temps et le plaisir de peindre, comme toutes ces femmes d’aujourd’hui obstinées à vouloir tout faire…

Mais que se cache-t-il derrière ce besoin intense de combler un vide en permanence jusqu’à l’obsession ?

Enfin, je ne vais pas vous importuner plus que cela. J’ai juste envie de vous dire que vous avez chamboulé ma vie en éveillant en moi une partie bien enterrée dont je ne doutais même plus l’existence. Grâce à vous j’ai réalisé que dans la vie en renonçant à certaines choses, on passait à côté de l’essentiel.

Il y a bien plus de de 10 ans, je me suis résignée à vivre la vie qui s’imposait à moi en refoulant toute ma sensibilité que je trouvais ridicule immature et incompatible avec les exigences de notre époque. Mais peu à peu mon quotidien devenait terne et angoissant. Persuadée que tout le monde vivait ainsi, je m’en voulais d’être malheureuse …Jusqu’à ce que je vous vois et que je prenne conscience que la vie pouvait être plus belle plus excitante et plus scintillante, comme l’effet que vous ressentez lorsque vous écoutez une belle musique qui vous fait vibrer de l’intérieur. Alors rien que pour cela j’aimerais vous dire merci. Merci d’avoir ce don de nous emporter et nous faire croire qu’un amour aussi fort pourrait encore exister même si ce n’est qu’une illusion, du cinéma. Merci pour ce sourire magnifique qui dégage spontanément une sensibilité, une générosité et une bonté que l’on voit rarement chez un homme. Cette légèreté d’esprit que vous transmettez d’une manière si naturelle ! Vous êtes un plaisir pour les yeux. Que dieu vous garde vous et votre famille. J’aimerais ne pas m’arrêter là, j’aimerai être écrivain afin de rester constamment dans ma bulle, me protéger des mauvaises ondes et me suffire à moi-même.

Mais je suis juste une personne qui prend plaisir à jouer avec les mots afin d’extérioriser des idées qui, à forces d’être cachées, s’étouffent puis s’effacent pour ne laisser que le sens matériel de ce qui vous entoure : La réalité me direz-vous merci.

Je ne blâme personne, on est tellement différent par toutes ces idées reçues depuis notre jeune âge, par notre force de caractère et beaucoup d’autres choses. Mais nier sa personnalité c’est comme rentrer dans un moule imposé qui finira tôt ou tard par se briser. J’espère qu’on aura l’occasion de discuter de tout cela .. A très bientôt.

Amal

E-mail 9

Il n’y a absolument rien de ridicule, ni d’insensé dans ce que tu écris, ce quetoi tu appelles liberté de penser, moi je la nomme liberté intellectuelle. Tes écris sont très touchants, tellement justes et donnent beaucoup à réfléchir. Oui, ton texte m’a atteint, et qui ne le serait pas..? C’est d’une profondeur et d’une exactitude, les mots si soigneusement choisis. C’est un sujet qui mérite débat. J’ai lu et relu ta lettre, ce que j’ai cru comprendre c’est qu’il a réussi à te remettre en question. Ton écrit provient du fond de ton âme et c’est en même temps un cri de douleur d’une intensité à vous dresser le poil. Par ailleurs tu muselles ton enthousiasme avec le sens de devoir, cette fougue de vouloir vivre et découvrir qui émane telle deux artifices à l’effigie d’un vibrant événement. Et puis cet espoir qui nous envahit tout au long de la lecture de ton écrit, espérant un dénouement heureux. Je suis très heureux de savoir que toi aussi tu écris, je te parlerai de mes écris et de mes poèmes plus tard. Pour ma part à temps perdus, j’achève un roman, le sujet est le combat entre l’âme et l’orgueil, cela fait 5 ans que je l’écris, très philosophique comme approche. Raconte moi un peu ta vie…est ce que tes cheveux sont encore longs? est ce que tu as gardé ton merveilleux sourire? Tes yeux francs et souvent soucieux…Tellement doux ton regard…est ce qu’il est encore joyeux ton regard ?



Dis moi s’il te plait..je veux tout savoir de toi. Que fais tu de ton temps libre ?qu’écris tu? Es ce que tu aimes la poésie?

Si tu savais combien tu m’as manqué toutes ces années ? J’ai tellement envie de te dire des choses, mais je ne sais qu’est ce qui m’est légitime de dire ou de taire au point de t’offenser. Tout est désordre dans ma tête, dans mon âme…mais c’est un beau désordre, cela se reflète dans ma manière de m’exprimer je m’en excuse. J’espère te lire sous peu.

Mehdi

A suivre…