Armement : Les dépenses du Maroc ont augmenté de 3,4% en 2021 contre -6,1% pour l’Algérie

Yassine Benargane © Fournis par Yabiladi

En 2021, le Maroc a consacré plus de 5,4 milliards de dollars (53,3 milliards de dirhams) en dépenses militaires contre 9,1 milliards de dollars pour l’Algérie. Cependant, si les dépenses militaires du royaume ont été en hausse de 3,4 %, celle de son voisin de l’Est ont baissé de 6,1 % pour l’année dernière.

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a publié, cette semaine, un nouveau rapport consacré aux dépenses militaires mondiales en 2021. «Le total des dépenses militaires mondiales a augmenté de 0,7% en termes réels en 2021, pour atteindre 2 113 milliards de dollars. Les cinq plus grands États en matière de dépenses militaires en 2021 – États-Unis, Chine, Inde, Royaume-Uni et Russie – concentrent 62% des dépenses militaires mondiales», selon les nouvelles données sur les dépenses militaires mondiales. Pour SIPRI, celles-ci ont continué d’augmenter en 2021, atteignant un niveau record». «C’est la septième année consécutive d’augmentation des dépenses», expliquent les rédacteurs du rapport.

Comme pour les années précédentes, le Maroc et l’Algérie sont classés parmi les pays qui dépensent le plus en armes sur le continent africain. «Les tensions de longue date entre les deux plus grands dépensiers d’Afrique du Nord, l’Algérie et le Maroc, se sont aggravées en 2021», indique SIPRI. L’institut explique que «les dépenses militaires de l’Algérie ont diminué de 6,1% en 2021, pour atteindre 9,1 milliards de dollars, tandis que les dépenses du Maroc ont augmenté de 3,4%, pour atteindre 5,4 milliards de dollars».

Selon les données de l’institut, les dépenses militaires par pays en pourcentage du produit intérieur brut en 2021 ont atteint 5,59% pour l’Algérie contre 4,18% pour le Maroc. De plus, les dépenses militaires par pays en pourcentage des dépenses publiques atteignent 15,24% pour le voisin de l’Est contre 13,20% pour le royaume.

Les dépenses militaires augmentent pour le Maroc mais baissent pour l’Algérie

Le rapport précise que les dépenses militaires en Afrique ont augmenté de 1,2% en 2021 pour atteindre environ 39,7 milliards de dollars. «Le total pour l’Afrique était presque équitablement réparti entre l’Afrique du Nord (49%) et l’Afrique subsaharienne (51%)», souligne-t-on, ajoutant qu’en 2021, les dépenses militaires nord-africaines se sont élevées à 19,6 milliards de dollars, soit 1,7% de moins qu’en 2020, mais 29% de plus qu’en 2012.

Comparé à ses voisins arabes, le Maroc figure dans la dernière place du top 10 des pays avec les dépenses militaires les plus élevées en pourcentage du produit intérieur brut, devant le Sultanat d’Oman (première place avec 7,3%), le Koweït (6,7%), l’Arabie saoudite (6,6%), l’Algérie (5,6%), Israël (5,2%), la Jordanie (5%) et le Qatar (4,8%).

À rappeler que les dépenses militaires du Maroc ont ainsi atteint 4,8 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 29% par rapport à 2019 et de 54% comparé à 2011. De leur côté, les dépenses de l’Algérie ont atteint 9,7 milliards de dollars en 2020, soit une baisse de 3,4% par rapport à 2019.

Dans le monde, SIPRI indique que les dépenses militaires des États-Unis s’élèvent à 801 milliards de dollars en 2021, soit une baisse de 1,4% par rapport à 2020, précisant que la baisse des dépenses de recherches et développement (-1,2%) a été inférieure à celle des dépenses pour l’achat d’armements (-5,4%).

La Russie a augmenté ses dépenses militaires de 2,9% en 2021, à 65,9 milliards de dollars, alors qu’elle renforçait ses forces le long de la frontière ukrainienne. De plus, la Chine, deuxième budget militaire au monde, a alloué environ 293 milliards de dollars à son armée en 2021, soit une augmentation de 4,7% par rapport à 2020.

Source : Bladi