Cryptos : les clés pour investir sans risquer de tout perdre

Courtier à privilégier ou techniques pour limiter les fluctuations : retrouvez nos conseils pour vous lancer sur le marché prometteur des devises virtuelles.

Risqué, le bitcoin ? Les derniers convertis à la cryptomonnaie sont bien placés pour le savoir : leur portefeuille a perdu 15% de sa valeur rien qu’entre janvier et début avril… soit tout autant que ceux ayant parié sur le CAC 40. Il faut dire que le marché de ce jeton numérique n’a rien d’équilibré. Selon une étude du NBER (National Bureau of Economic Research), 27% des 19 millions de bitcoins actuellement en circulation seraient en effet détenus par… 0,01% des portefeuilles. Les fameuses « baleines », qui peuvent faire et défaire les cours.

Pour ne rien arranger, la première capitalisation du secteur a désormais été rejointe par près de 15.000 autres devises virtuelles, comme Ethereum ou Solana. « 95% d’entre elles sont des coquilles vides, et ne présentent aucun intérêt », avertit Paul Bourceret, directeur commercial du courtier Coinhouse. À l’image de Shiba Inu, dépourvu de tout fondement technologique, mais qui valait, fin février, près de 12 milliards d’euros au total. Pas sûr, enfin, que le bitcoin constitue une valeur refuge, ou puisse même protéger votre épargne de l’inflation : depuis ces dernières semaines, son cours a en effet baissé, à la suite des grandes valeurs technologiques américaines, cotées au Nasdaq.

3 raisons pour lesquelles les cryptomonnaies font peur et comment être rassuré

La cryptomonnaie offre de nouvelles solutions d’épargne. Malgré les gains affichés, beaucoup renoncent à tenter l’aventure pour trois raisons principales qui, vous allez le voir, n’ont pas lieu d’être…

La question du budget, le premier frein

Lorsque l’on demande aux Français pourquoi ils ont peur des cryptomonnaies, la première raison mise en avant est celle du budget. Pour beaucoup d’épargnants, les sommes nécessaires à un investissement dans ces produits sont bien trop importantes. Quand on voit un Bitcoin à plus de 40 000 euros ou 3 000 euros pour l’Ethereum, il est facile de se dire que ces cryptomonnaies sont hors de portée. Pourtant, c’est totalement faux. Chez LiteBit, l’une des principales plateformes de trading de crypto, vous pouvez investir avec un budget de départ de 10 euros.

Avec un ticket d’entrée aussi faible, se lancer dans les cryptomonnaies devient possible pour tout le monde. Vous n’avez même pas besoin de chambouler votre plan d’épargne pour accéder à soixante-dix devises virtuelles proposées par LiteBit. Quant au règlement : une carte bancaire suffit. La création du compte a également été simplifiée. Après l’inscription en ligne, la plateforme vérifie l’identité de chaque nouveau venu grâce à son passeport ou sa carte d’identité. Ce procédé, rapide et efficace, vous permet de passer très vite à vos investissements tout en vous garantissant un environnement sécurisé, puisque les autres clients ont également dû passer cette vérification.

Trouver un interlocuteur de confiance

Les cryptomonnaies et le concept de blockchain sont très techniques. Pour beaucoup, leur mode de fonctionnement est difficile à appréhender, voire obscur. Par ailleurs, les cryptomonnaies ont régulièrement été associées aux activités illégales ce qui a favorisé la construction d’un imaginaire populaire défavorable à ces produits. Il faut dire qu’aujourd’hui encore, nous ne connaissons pas l’identité du créateur du Bitcoin, la devise virtuelle emblématique. Tout cela concourt à créer une aura de mystère et de méfiance. Pourtant, même dans les cryptomonnaies, il existe des interlocuteurs de confiance.

Enregistrée auprès de l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers), LiteBit est une plateforme sûre. Les devises ont été sélectionnées par une équipe d’experts et les transactions sont protégées. Vos cryptomonnaies sont ensuite stockées en toute sécurité sur un portefeuille personnel virtuel. Pour toujours plus de protection, vous avez la possibilité d’opter pour l’authentification 2FA. En plus de votre mot de passe, un nouveau code à six chiffres généré par une application ou envoyé par SMS est nécessaire pour valider certaines opérations. LiteBit propose également une rubrique “Éducation”, un rendez-vous incontournable pour comprendre le fonctionnement des cryptomonnaies. Ces articles de vulgarisation expliquent de manière très claire tous les rouages derrière les devises virtuelles. Bientôt, le Mempool de Bitcoin, l’Initial Coin Offering (ICO) et le protocole Near n’auront plus de secrets pour vous.

LiteBit a également mis en place un support complet pour accompagner sa clientèle tout au long de son expérience. Grâce au chat en direct, l’assistant automatisé est à votre disposition 24h/24 et 7j/7. Les investisseurs ont également la possibilité de contacter l’assistance téléphonique en semaine de 9h à 17h. À tout moment, il est possible d’envoyer un mail pour poser une question relative à son portefeuille, signaler un dysfonctionnement ou enregistrer une réclamation : une réponse sera envoyée sous 24h. Enfin, une ligne et une adresse mails dédiés aux fraudes ont également été créées pour une intervention rapide.

Les cryptomonnaies, un placement trop risqué

Lorsque l’on souhaite diversifier son épargne, il est essentiel de s’informer sur les risques de chaque placement. Force est de constater que les cryptomonnaies sont totalement versatiles et qu’un rien peut stopper leur croissance, voire les faire chuter. Nous avons tous à l’esprit les tweets d’Elon Musk qui déstabilisent régulièrement le Bitcoin. Il suffit de quelques mots du fondateur de Tesla pour que le cours dégringole comme en mai 2021. Alors que l’unité affichait une valeur d’environ 45 000 dollars, Musk avait sous-entendu que Tesla pourrait revendre ses parts de Bitcoin : la monnaie avait alors chuté aux environs de 30 000 dollars. Alors oui, les devises virtuelles représentent en effet beaucoup de risques, mais c’est le cas de tous les placements offrant des possibilités de gains phénoménales.

Toutefois, en se documentant et notamment en consultant leurs historiques, on peut voir que la croissance est toujours là. Le bitcoin affiche ainsi aujourd’hui une valeur avoisinant les 40 000 dollars. Quelles que soient l’épreuve rencontrée et l’importance de la chute, les cryptomonnaies se remettent rapidement et reprennent alors leur progression. Sur LiteBit, il suffit de quelques clics pour consulter les évolutions de chaque devise au fil de la journée, de la semaine, du mois ou de l’année précédente. La plateforme offre également de nombreux contenus sur les actualités des cryptomonnaies, un bon moyen de se renseigner sur les tendances de ce secteur à l’économie. Comme pour les marchés financiers, l’information est un élément clé pour détecter les nouvelles devises porteuses ou vendre vos monnaies au bon moment.

Par ailleurs, on a trop souvent tendance à résumer les cryptomonnaies à Bitcoin, son origine énigmatique et ses fluctuations impressionnantes. Il existe des dizaines de cryptomonnaies dont un grand nombre sont disponibles sur LiteBit. Avec le fourmillement d’activités autour du Métavers, diversifier votre épargne en cryptomonnaies est un bon moyen de miser sur différentes devises porteuses. La plateforme logicielle Ethereum dispose par exemple de sa propre blockchain utilisée par de nombreuses monnaies virtuelles du Métavers. Nouvelle venue sur LiteBit, COTI propose aux entreprises de créer leur propre solution de paiement et de digitaliser les monnaies classiques. Autrefois utilisatrice du réseau Ethereum, Binance Coin dispose désormais de sa propre blockchain. Son objectif ? Créer un marché alternatif dédié à l’émission et à l’échange d’actifs numériques.

Vous le voyez, l’univers des cryptomonnaies est varié et présente différentes opportunités. Si les risques sont bel et bien présents, miser sur différents projets permet de les limiter. Comme tout investissement sans garantie, il faut penser ses placements en devises virtuelles sur le long terme pour multiplier ses chances de gain.

Source : Capital.fr