Sahara marocain: Alger n’avale toujours pas la pilule espagnol

par Maroc Hebdo

L’inénarrable Amar Belani continue de faire des siennes. A travers une déclaration relayée ce lundi 18 avril 2022 par l’agence Algérie presse service (APS), celui qu’Alger avait nommé début septembre 2021 “envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb” a, cette fois, été mandaté pour s’attaquer au président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, coupable aux yeux du régime algérien de considérer désormais l’initiative pour la négociation d’un statut d’autonomie au Sahara marocain comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour de la région. “Il s’agit de propos formulés avec une légèreté déconcertante, qui correspondent à la volonté de s’auto-absoudre de la lourde responsabilité personnelle dans l’adoption de ce surprenant revirement sur la question du Sahara occidental (sic) qui rompt avec la position d’équilibre traditionnelle de l’Espagne,” a-t-il déclaré, ce qui laisse entendre que la voisine de l’Est est loin encore d’avaler la pilule.

M. Belani a d’ailleurs écarté tout retour pour l’heure de l’ambassadeur d’Algérie à Madrid à son poste, après qu’il a été rappelé le 19 mars 2022, et a indiqué que la chose “sera tranchée souverainement par les autorités algériennes dans le cadre de clarifications préalables et franches pour reconstruire une confiance sérieusement abîmée”. Toutefois, cela ne devrait pas suffire à amener M. Sanchez à faire machine arrière, alors que déjà le président du gouvernement espagnol refuse de céder au chantage au gaz que l’Algérie profère à l’encontre de son pays. Au prétexte de l’invasion russe en cours en Ukraine depuis le 24 février 2022, la voisine de l’Est avait, en effet, annoncé le 2 avril 2022 qu’elle voulait augmenter le prix du gaz livré à l’Espagne, ce qui, quand on sait qu’une telle mesure ne doit par exemple pas toucher l’Italie, laisse clairement comprendre qu’il est question de rétorsion et non pas d’une affaire économique ou financière.

En outre, de nombreux médias espagnols rapportent que lors d’échanges privés qu’il a eus avec M. Sanchez, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) au Sahara marocain, Staffan de Mistura, avait salué la décision espagnole et qu’il y avait apporté son soutien. Alger peut donc toujours courir…