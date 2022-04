Cher.e.s membres et ami.e.s de Montréal la plus heureuse,



Joyeux printemps!



Nous avons une belle surprise pour vous.



En partenariat avec Vues d’Afrique, le Centre Culturel Marocain à Montréal et Geremia Lorenzo Lodi, nous vous offrons….

(tambours…;-)



MUSIQUE ET PAROLES!



Le samedi 23 avril de 14h à 16h, au Centre Culturel Marocain (ave Vigier E, Montréal, H2L 2P1, métro Berri-UQAM ou Champs de Mars), venez participer à cette expérience originale et amusante !



L’écriture optimiste et la création musicale se marient, pour créer un refrain joyeux et plein d’espoir !



Aucune compétence en écriture ou en musique n’est requise.

Les animateurs, Rossana Bruzzone et Geremia Lorenzo Lodi, se feront un plaisir de vous accompagner dans cet univers de découverte créative, dans la bienveillance et le partage.



L’activité est bilingue et ouverte à tous les âges (10-104 ans).

C’est gratuit, mais si vous voulez faire un don, il sera bienvenu ;-).



Pour en savoir plus, allez voir l’événement ici:



Musique et paroles

Pour vous inscrire, écrivez-nous à : mtllaplusheureuse@gmail.com ou tout simplement, répondez à ce courriel.

D’autres activités vous attendent en partenariat avec Vues d’Afrique et le Centre Culturel Marocain.



Plus de (bonnes) nouvelles bientôt. 😉



Entre temps, Joyeuses Pâques de coeur !



Rossana et l’équipe de Montréal la plus heureuse