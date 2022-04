Hautes Orientations Royales « Génération Green 2020-2030 »

Hautes Orientations Royales

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en février 2020, « Génération Green 2020-2030 » s'inspire des Hautes Orientations Royales contenues dans le discours prononcé par le Souverain le 12 octobre 2018, ainsi que l'audience Royale accordée au Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts au Palais Royal de Marrakech le 19 octobre 2018.

Principales lignes directrices :

Extraits du Discours Royal du 12 octobre 2018

« Le secteur agricole peut être un pourvoyeur d’emplois plus performant et un instrument plus efficace pour assurer de meilleures conditions de vie et d’établissement en milieu rural »

« Nous appelons à une consolidation des acquis réalisés dans le domaine agricole et à la création de nouvelles activités génératrices d’emplois et de revenus, notamment en faveur des jeunes en milieu rural »

« Notre finalité est de favoriser l’émergence d’une classe moyenne agricole »

« Nous orientons le gouvernement pour qu’il mette au point des dispositifs innovants, propres à inciter les agriculteurs à adhérer davantage à des coopératives et groupements agricoles productifs »

« Nous appelons à ce que soit renforcé et facilité l’accès des investisseurs au foncier »

« Rendre justice aux petits agriculteurs, particulièrement en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits »

« La mobilisation des terres agricoles appartenant aux collectivités ethniques pour la réalisation de projets d’investissement agricole, constitue un levier fort pour améliorer globalement le niveau de vie socio-économique, et plus particulièrement celui des ayants droits »

« Génération Green 2020-2030 » a été conçue et élaborée conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI pour la mise en œuvre de plans stratégiques sectoriels de nouvelle génération. Ambitieuse, tout en étant pragmatique et réalisable, cette nouvelle vision stratégique pour le secteur agricole s’inscrit en convergence avec les autres chantiers structurants lancés par le Souverain. Que ce soit avec le programme national d’approvisionnement en eau potable et irrigation, le programme intégré d’appui et de financement des entreprises, ou encore la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle, des complémentarités ont pu être décelées et des synergies sont à libérer.

« Génération Green 2020-2030 » vient consolider un ensemble d’acquis du Plan Maroc Vert qui a réalisé des résultats remarquables en termes de croissance et de durabilité du secteur agricole. Ce dernier a fait l’objet d’une évaluation minutieuse réalisée avec la contribution active des interprofessions agricoles et des chambres d’agriculture régionales. L’examen des acquis depuis 2008 que ce soit au niveau des filières, des régions ou des chantiers transverses a permis d’identifier des axes d’amélioration et les nouveaux défis à relever, de manière à franchir un nouveau palier dans le développement agricole.

Comme son nom l’indique, « Génération Green 2020-2030 » place l’élément humain au cœur de ses préoccupations. Elle vise au titre de ce premier fondement, à contribuer à l’émergence d’une classe moyenne agricole, à dynamiser la jeunesse rurale, à développer le capital humain et à structurer davantage les agriculteurs autour d’organisations agricoles performantes. L’essor de l’élément humain est en effet une condition sine qua non de la poursuite de la modernisation du secteur et de la consolidation des acquis.

La pérennité du développement agricole constitue le deuxième fondement de cette vision. Fortement lié à l’élément humain, ce fondement vise à consolider les acquis du Plan Maroc Vert, tout en faisant un saut qualitatif et technologique, à travers des actions spécifiques sur les filières agricoles, les chaines de distribution, la qualité et l’innovation, ainsi qu’en matière de préservation des ressources naturelles et de renforcement de la résilience du secteur. Promouvoir la compétitivité et créer les richesses constituent les garants de la croissance économique et sociale.

Fondement I : Priorité à l’élément humain

En application des Hautes Directives Royales, la nouvelle vision du secteur agricole « Génération Green 2020-2030 » donne la priorité à l’élément humain. Elle vise à ce titre à améliorer les conditions de vie et d’établissement en milieu rural, à favoriser la création d’emplois, en particulier pour la catégorie des jeunes.

La mise en œuvre de ce premier fondement passera par quatre axes spécifiques, avec pour objectifs de :

contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de classe moyenne agricole, en permettant à 400 000 ménages d’y accéder et en y stabilisant 690 000 ménages, et en fournissant la protection sociale à plus de 3 millions d’agriculteurs ; créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, notamment à travers la mobilisation et la valorisation de 1 million d’hectares de terres collectives et la formation de 150 000 jeunes aux services agricoles et para-agricoles ; créer des organisations agricoles innovantes de nouvelle génération, l’objectif est de multiplier par 5 le taux d’organisation des agriculteurs et de renforcer le rôle des interprofessions agricoles. créer une nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement, en connectant au moins 2 millions d’agriculteurs à des plateformes de services digitaux et en faisant émerger 5000 conseillers agricoles privés pour l’encadrement des agriculteurs.

Fondement II : Pérennité du développement agricole

Étroitement lié au développement humain, le deuxième fondement de Génération Green concerne la pérennisation du développement agricole, à travers des actions spécifiques dans les filières de production, les circuits de distribution et la préservation des ressources naturelles dans le contexte des changements climatiques.

La mise en oeuvre de ce deuxième fondement passera par les quatre axes suivants :

la consolidation des filières agricoles, avec l’objectif de doubler le PIB agricole et les exportations, en plus d’atteindre un taux de 70% de valorisation de la production ; l’amélioration et la modernisation des circuits de distribution des produits agricoles, notamment les marchés de gros et les souks ; l’amélioration de la qualité et de la capacité d’innovation ; l’instauration d’une agriculture plus résiliente et éco-efficiente, à travers le doublement de l’efficacité hydrique, la conservation des sols agricoles et l’accompagnement des agriculteurs dans la transition vers des énergies renouvelables.

