Le Royaume du Maroc a réouvert ses frontières maritimes et aériennes et les voyageurs, sous certaines conditions, peuvent accéder au territoire marocain s’ils disposent d’un Pass vaccinal et/ou d’un test PCR négatif selon de le mode de voyage choisi : par voie maritime ou par voie aérienne.

Quelles sont les démarches à suivre par les voyageurs pour venir au Maroc ?

Les passagers à destination du Maroc doivent obligatoirement présenter un pass vaccinal et un résultat négatif d’un test PCR de moins de 48 h avant d’embarquer à bord de l’avion.

Il est à noter que tous les pass vaccinaux délivrés par les autres pays sont acceptés à condition qu’ils soient valides dans leur pays d’émission.

Il est recommandé aux voyageurs souhaitant accéder au Maroc de prendre contact avec leurs compagnies aériennes ou leurs ambassades pour plus d’informations sur les conditions d’accès.

Avant l’embarquement, les passagers doivent présenter une fiche sanitaire , dûment renseignée notamment l’adresse des passagers et deux numéros de téléphone permettant de les localiser pendant leur séjour.

A l’arrivée aux aéroports du Maroc, des tests antigéniques seront effectués de manière aléatoire.

En cas de positivité des tests, d’autres mesures de prévention seront mises en place.

Quelles sont les mesures mises en place pour les cas positifs ?

On distingue deux types de cas positifs : les cas normaux et les cas difficiles et critiques. Les personnes présentant un résultat positif après leur arrivé avec diagnostic normal devront observer un confinement sanitaire dans leur lieu de résidence avec un suivi minutieux. Quant aux cas difficiles, ils seront pris en charge en milieu hospitalier, public ou privé, selon le protocole national en vigueur.

Quelles sont les conditions d’entrée au Maroc requises pour les enfants?

A l’entrée au Maroc, aucune condition n’est appliquée pour les enfants de moins de 6 ans. Pour les enfants âgés de 6 ans et moins de 18 ans, la seule condition est la présentation d’un test PCR négatif datant de moins de 48 heures, en plus d’un test antigénique rapide à l’arrivée.

Qu’en est-il des liaisons maritimes ?

Les liaisons maritimes Espagne-Maroc reprennent ont repris depuis le 12 avril 2022 pour les passagers piétons et en autocar. Les passagers en voiture pourront en bénéficier à partir du 18 Avril 2022.

Ainsi, suite à la réouverture des frontières maritimes, les compagnies maritimes reprennent progressivement leurs services passagers assurant la liaison entre le Maroc et les pays suivants : Espagne, Italie et la France.

Quelles sont les conditions d’accès par voie maritime?

Afin d’accéder au territoire marocain, les passagers à destination du Maroc doivent être munis d’une fiche sanitaire dûment renseignée.

Avant l’embarquement, les passagers doivent présenter un pass vaccinal valide ou un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Il est à noter que tous les Pass vaccinaux délivrés par les autres pays sont acceptés à condition qu’ils soient valides dans leur pays d’émission.

Pour les résidents au Maroc, le Pass vaccinal doit être conforme au protocole national en vigueur pour qu’il soit valide.

Quelle est la situation sanitaire Covid-19 au Maroc ?

Pour davantage informations sur la situation sanitaire covid-19 au Maroc, cliquez sur le lien suivant : http://www.covidmaroc.ma/

Quelles sont les mesures sanitaires à respecter ?

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de virus Covid-19, le Maroc veille sur l’application des mesures sanitaires recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) afin de garantir la sécurité et la santé de tout un chacun.

Pour la réussite de votre séjour, il faut :

Se laver les mains de façon régulière pendant 20 secondes avec du savon ou avec une solution hydro-alcoolique.

Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle.

Maintenir une distance de 1,5m avec votre interlocuteur.

Eviter de saluer avec les mains, les embrassades et les accolades et s’assurer du port du masque.

Prendre toutes ses précautions en cas de sorties.

Source : Office national du tourisme