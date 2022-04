L’Espagne adopte la carte complète du Maroc, Pedro Sanchez: « Nous pouvons jouer un rôle important dans la stabilité en Europe et en Afrique »

Le site officiel du ministère espagnol des Affaires étrangères a publié la carte complète et non coupée du Maroc. Cette étape fait suite à la venue jeudi à Rabat, du chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales.

La carte du Maroc a été adoptée dans son intégralité sans la ligne discontinuée imaginaire séparant le nord du sud du Maroc, au niveau du Sahara marocain.

Cette précision intervient au lendemain de la visite du Premier ministre espagnol au Maroc sur invitation du Roi Mohammed VI, pour sceller une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays après 10 mois de crise.

Depuis Rabat, le chef de l’exécutif espagnol a réaffirmé la nouvelle position de l’Espagne sur le Sahara marocain, une position adoptée déjà dans la lettre qu’il avait adressée au Roi Mohammed VI.

Jeudi, cette position en faveur de la proposition d’autonomie du Maroc, la jugeant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le différend, s’est confirmée noir sur blanc.

Pedro Sanchez a justifié sa décision de miser sur le plan marocain d’autonomie, lors d’une conversation informelle avec des journalistes espagnols l’accompagnant pendant le vol vers Rabat.

« Je réaffirme que c’est la meilleure position dans l’intérêt général de l’Espagne », a-t-il déclaré, en soulignant « nous sommes dans le cadre des Nations unies et sur le même chemin depuis 2007 », en faisant référence à la date à laquelle le Maroc a soumis sa proposition d’autonomie, largement saluée par la communauté internationale

Le chef du gouvernement espagnol a également soutenu que l’Espagne s’aligne sur des pays comme les États-Unis, la France et l’Allemagne.

Pedro Sanchez: « Nous pouvons jouer un rôle important dans la stabilité en Europe et en Afrique »

Le Maroc et l’Espagne peuvent jouer un rôle important dans la prospérité et la stabilité en Europe et en Afrique, a affirmé, jeudi soir à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

« L’Espagne peut jouer un rôle important pour l’Afrique et, sans doute, pour le Maroc au sein de l’Union Européenne, de même que le Maroc peut jouer et il joue un rôle déterminant pour l’Espagne et l’UE au sein de l’Union Africaine », a souligné le président du gouvernement espagnol, lors d’un point de presse, à l’occasion de la visite qu’il effectue dans le Royaume à l’invitation du Roi.

Le Maroc et l’Espagne ne partagent pas uniquement la proximité géographique, mais également la volonté d’aller de l’avant pour promouvoir la relance économique, moderniser le tissu productif et développer les investissements mutuels, a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, relevé que l’Espagne est un partenaire prioritaire pour le Maroc aussi bien au niveau des relations commerciales que des investissements et vice versa.

« Nous avons des objectifs communs, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l’hydrogène vert et des énergies renouvelables en vue d’assurer le progrès des deux pays, ainsi que la stabilité économique et la prospérité de l’Afrique et de l’Europe », a soutenu Pedro Sanchez.

Le Maroc et l’Espagne peuvent jouer un rôle déterminant en matière de stabilité politique, de développement socio-économique et de transition énergétique aussi bien en Europe qu’en Afrique, a conclu le chef de l’Exécutif espagnol.

Source : Hespress