Larache abrite les travaux de la Convention Méditerranéenne–MEDICON (12 au 15 mai 2022)

Le Maroc aura l’honneur d’accueillir cette année, pour la seconde fois et après une

première édition réussie en 2014, la convention Méditerranéenne dite MEDICON, du 12 au 15 mai 2022, à l’hôtel Lixus Beach Resort, formidable Club premium, à quelques encablures du centre de Larache, dans de vastes espaces environnants calmes et bercés de nature et d’océan.

Evènement annuel majeur organisé par le MDIO, l’édition 2022 aura pour but de

mettre en exergue la collaboration et le réseautage. En tant qu’évènement de premier ordre de l’année rotarienne, la MEDICON rassemblera des jeunes rotaractiens de trois continents autour de la Méditerranée.

La MEDICON 2022, sera également l’occasion de célébrer les 76 ans de la charte des Nations Unies lors du Forum Méditerranéen pour la Paix (MPF), avec la présence d’éminents orateurs qui aborderont des sujets liés à la région Méditerranéenne tout en soulignant l’importance de la consolidation de la paix et de la création d’un impact à long terme au sein de notre communauté.

Le « Med Peace Forum 2022 » a pour but de recentrer l’attention du public sur l’histoire commune vécue actuellement par la région méditerranéenne en changeant les paradigmes liés à l’immigration (conflits, illégalité, …) en une vision interpersonnelle positive basée sur un terrain d’entente commun.

Dans ce sens, cette année, ce-dernier aura pour thématique « L’unicité dans la

diversité » et sera organisé comme suit :

Accueil

Mot d’ouverture

Session 1: Diversité des cultures

Session 2: L’immigration, source de paix – L’immigration comme moyen de diffusion des différentes cultures

Session 3 : La construction de la paix à travers l’inclusion, la sensibilisation aux cultures, aux traditions, aux valeurs…

Session 4: L’engagement du Rotary pour la paix internationale et la diplomatie.

Session Questions / Réponses.

A rappeler que le Rotaract de la Méditerranée a pour objectif principal de développer des relations internationales et de favoriser les échanges culturels entre les clubs, les districts Rotaract membres ainsi que les pays pan-méditerranéens. Dans le même registre de préoccupations, cette dernière a pour but d’unir et de soutenir les jeunes rotaractiens dans leur service et leur dévouement, ceci pour un avenir durable et meilleur pour tous.

Le Rotaract Méditerranée soutient les objectifs de développement durable de l’ONU de façon à faire convenablement face aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, tels que la pauvreté, les inégalités, les changements climatiques, la dégradation de l’environnement, la prospérité, la paix et la justice.