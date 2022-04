France : Les chibanis marocains visés par la plainte d’un ancien soutien

Image des chibanis à la Cour d’appel de Paris, le 15 mai 2017. / Sylvie Husson – AFPTemps de lecture: 1′

Alors qu’il avait accompagné pendant des années les chibanis marocains dans leurs démarches contre la SNCF, l’économiste et professeur de droit marocain, Abdelkader Bendali, a finalement assigné en justice plusieurs chibanis, leur réclamant des «sommes astronomiques» selon le syndicaliste et cheminot Anasse Kazib, fils de l’un d’eux.

Pour rappel, 848 marocains avaient poursuivi la SNCF pour discrimination, dénonçant les conditions de travail, leur rémunération et le statut qu’ils avaient au sein de la SNCF dans les années 1970 et 1980.

Si leur procès avait finalement été gagné en appel en janvier 2018, les plaignants se retrouvent maintenant du côté des accusés après l’action de M. Bendali. Une première audience devrait avoir lieu le 23 mai au tribunal de Paris.

Le bureau BBA, dont Abdelkader Bendali était responsable, demandait à chaque cheminot de lui reverser 15% d’honoraires de résultats en 2018, qu’il répartirait ensuite au prorata entre les différents intervenants – avocats, professeurs, actuaires.

L’avocate des chibanis, Me Clélie de Lesquen, s’en était alors prise à M. Bendali qui envoyait des factures aux chibanis et qui aurait refusé de lui payer ses honoraires, comme le rapportait Laarbi Kila, président de l’Association Ismailya des cheminots marocains. «S’il y a des escroqueries, c’est bien monsieur Abdelkader Bendali, bien connu au Maroc», assurait l’avocate à Yabiladi, au cœur d’un bras de fer avec l’association ACMF et Abdelkader Bendali.

Source : Ya Bladi