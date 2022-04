Le sommet du gouvernement mondial présente le nouvel ordre mondial financier – L’intention de l’identification numérique qui suit le passeport vaccinal

Le Sommet mondial des gouvernements 2022 s’est déroulé les 29 et 30 mars à Dubaï, accueillant plus de 4 000 personnes de 190 pays, dont des hauts fonctionnaires, des responsables d’organisations internationales et des « experts » mondiaux. Les participants invités ont présenté des idées et des visions du monde issues de leurs différents domaines de spécialité.

Une présentation qui mérite d’être soulignée est celle de Mme Pippa Malmgren, une économiste américaine qui a été conseillère spéciale en politique économique auprès du président George W. Bush.

Son père, Harald Malmgren, a été l’assistant principal des présidents américains John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon et Gerald Ford. Dans cette séquence, Mme Malmgren dit tout haut la partie silencieuse. Oui, ils ne cachent plus la construction ; en effet, comme vous allez l’entendre, ils disent ouvertement à quoi ressemblera l’avenir :

Dr Malmgren : « Ce qui sous-tend un ordre mondial est toujours le système financier. J’ai été très privilégié. Mon père était conseiller de Nixon lorsqu’ils ont abandonné l’étalon-or en 1971. J’ai donc été élevé avec une vue de l’intérieur sur l’importance de la structure financière pour absolument tout le reste. Et ce que nous voyons dans le monde d’aujourd’hui, je pense, c’est que nous sommes au bord d’un changement dramatique où nous sommes sur le point, et je vais le dire avec audace, d’abandonner le système traditionnel de l’argent et de la comptabilité et d’en introduire un nouveau. Et le nouveau. La nouvelle comptabilité est ce que nous appelons blockchain. Cela signifie numérique, cela signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l’économie, ce qui nous donnera beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe. Cela soulève également d’énormes dangers en termes d’équilibre des pouvoirs entre les États et les citoyens. À mon avis, nous aurons besoin d’une constitution numérique des droits de l’homme si nous voulons avoir de la monnaie numérique. Mais cette nouvelle monnaie sera également souveraine par nature. La plupart des gens pensent que la monnaie numérique est crypto, et privée. Mais je vois nos superpuissances introduire la monnaie numérique, les Chinois ont été les premiers, les États-Unis sont sur le point, je pense, d’aller dans la même direction, les Européens se sont engagés dans cette voie également. La question est de savoir si ce nouveau système de monnaie numérique et de comptabilité numérique répondra aux besoins concurrents des citoyens de tous ces pays, afin que chaque être humain ait une chance d’avoir une vie meilleure. Parce que c’est la seule mesure pour savoir si un ordre mondial sert vraiment ! »

L’entrée dans une monnaie numérique, nécessite une identité numérique.

L’objectif final d’une monnaie numérique est la raison pour laquelle les dirigeants politiques occidentaux ne se sont pas inquiétés de suivre les demandes de dépenses COVID-19 du Forum économique mondial. {Aller en profondeur}

Lorsque la monnaie du commerce mondial n’a pas besoin d’être rattachée à quoi que ce soit pour en déterminer la valeur, elle est complètement fiat. C’est le problème actuel du commerce mondial et des transactions effectuées en dollars américains, qui élèvent arbitrairement le niveau de vie des Américains sans apporter le même avantage aux autres nations. Ce point de vue est devenu la motivation sous-jacente d’Oussama Ben Laden pour viser les tours jumelles du World Trade Center. C’était et c’est aussi le point de vue de Barack Obama, qui se cache derrière sa déclaration de « changement fondamental ».

Une monnaie numérique permet un contrôle ultime sur une base globale par un gouvernement mondial unique, ou un système occidental de gouvernements collectifs, qui peut attribuer une valeur. Aucun autre mécanisme n’aura autant de contrôle sur la vie d’une personne qu’une monnaie numérique qui créera un système de crédits et de débits transactionnels, peut-être aussi influencé par votre score de crédit social.

La monnaie numérique nécessite une identité numérique afin d’être répartie en fonction de votre valeur pour la société. Il s’agit essentiellement d’une extension de l’esprit fabien dans le monde des transactions financières et des évaluations monétaires. Les Fabiens pensaient qu’une forme de tribunal socio-économique serait nécessaire pour que chaque citoyen soit quantifié en fonction de sa « valeur » pour la société. Le score de crédit social chinois est une variante de ce même concept.

L’expression « you didn’t build that » (« vous n’avez pas construit cela »), utilisée par l’ancien président Obama et l’actuelle sénatrice Elizabeth Warren, est également fondée sur cette vision collective du monde. Tous deux pensent que les individus ne réussissent pas de manière indépendante, mais qu’ils acquièrent leur capacité à accroître leur richesse en utilisant les ressources de la société dans son ensemble, les infrastructures, la main-d’œuvre et l’éducation. L’expression « il faut un village » pour élever un enfant, telle qu’elle a été adoptée par Hillary Clinton, est une autre variante de ce même plaidoyer collectif.

Une monnaie numérique et une identité numérique ne sont pas une théorie du complot, ces « leaders mondiaux » nous l’expliquent à voix haute. Cependant, je crains que la plupart ne l’entendent pas, ou ne la comprennent pas, avant qu’il ne soit trop tard.

Source : Actuitel