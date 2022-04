Jusqu’au dimanche 10 avril. Le 38e Festival international de cinéma Vues d’Afrique bat son plein !

Le 38e Festival international de cinéma Vues d’Afrique

bat son plein !

Montréal, le 7 avril 2022. Le Festival international de cinéma Vues d’Afrique, présenté par Québecor et propulsé par TV5, se poursuit à la Cinémathèque québécoise jusqu’au dimanche 10 avril avec, fidèle à la tradition, une programmation des plus diversifiées en présence de plusieurs cinéastes internationaux. Rappelons que des spectacles de musique et d’humour sont également présentés au Baobar où on peut également déguster des plats à saveur africaine. Fait à souligner, les films récompensés à la cérémonie de remise de prix de dimanche matin, seront reprojetés à 17 h et 19 h 30 pour le plus grand plaisir des cinéphiles.

Notamment :

Vendredi 8 avril

18 h Sankara, en présence du réalisateur Yohan Malka

“Pour BrutX, j’ai réalisé un doc sur une légende : Sankara. Thomas Sankara, c’est pas juste l’histoire d’un président africain. C’est une révolution qu’aucun autre chef d’État au monde n’a jamais osé mener. Une révolte anticapitaliste, féministe et écolo au coeur de l’Afrique des années 80. Aujourd’hui, Sankara est devenu une icône pour des milliers de jeunes et inspire même des rappeurs comme Kalash Criminel ou Youssoupha.”

18 h 15 Twist à Bamako de Robert Guédiguian en présence de l’acteur Issaka Sawadogo

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira…

21 h Marcher sur l’eau en présence de la réalisatrice et marraine du festival Aïssa Maïga

Houlaye, 12 ans, habite à Tatiste, au Niger, et fait des kilomètres chaque jour pour aller chercher de l’eau. Le village se mobilise et obtient la construction d’un forage. C’est la promesse d’une nouvelle vie pour ces hommes et ces femmes qui marchaient littéralement sur l’eau depuis leur naissance.

Au Baobar, musique : Naxx Bitota incarne la splendeur de la femme congolaise. Son Mutuashi et sa rumba exécutée en mode sébéné, flirte avec le soukouss. Elle y incorpore sa touche personnelle branchée sur une afro-pop moderne, qui rend le tout irrésistible.

Samedi 9 avril

17 h Streams en présence du réalisateur Mehdi Hmili

Amel travaille comme ouvrière dans une usine. Elle vit avec son mari Tahar et leur fils Moumen, un adolescent et gardien de but talentueux. Afin de convaincre le patron de l’usine de la mettre en contact avec Imed, un homme d’affaires qui pourrait pistonner son fils dans le milieu du football, Amel trahit ses camarades ouvrières qui préparent une grève. Imed profite de la situation et abuse d’elle. Le scandale est retentissant. Amel est accusée d’adultère et de prostitution. Moumen, abandonné à son sort, s’enfonce dans les bas-fonds de la ville. Relâchée après des mois de prison, Amel cherche son fils dans le monde des bas-fonds et doit faire face à une société tunisienne en pleine chute libre.

17 h 30 Les trois lascars de Boubakar Diallo

Sous la pression de leurs maîtresses respectives, leur « Tchiza », trois amis organisent une virée extraconjugale hors de Ouagadougou. Une mission bidon à Abidjan est l’alibi parfait. Mais quel cauchemar lorsqu’ils apprennent que l’avion qu’ils devaient prendre s’est crashé! Comment revenir à la vie lorsque l’on est supposé être mort ? La vengeance des femmes sera cuisante…

Au Baobar, musique DJ Leezo Licious : • Chino L’artiste montréalais originaire du Zimbabwe Chino surfe sur la vague Afrobeat en Amérique du Nord avec une touche unique de musique afro-pop.

Dimanche 10 avril

15 h 30 Exterminez toutes les brutes de Raoul Peck

Cette série suit la colonisation et les multiples génocides, ainsi que leurs conséquences, reliées à l’impérialisme et au suprémacisme blanc : … Peck relie la résurgence moderne des nationalismes à l’esclavage, aux génocides en Amérique, au colonialisme et à la Shoah.

17 h Film Lauréat 1

19 h 30 Film Lauréat 2

La vente des billets est accessible : https://vuesdafrique.org/programmation/

Billet à l’unité : 10 $, Ciné-carte (4 entrées) : 32 $, CinéMax (10 entrées) : 70 $ et Laissez-passer illimité : 100 $

Catalogue : https://bit.ly/3LPu9gI

Matériel de presse : https://bit.ly/36XPgim

Bande annonce : https://bit.ly/375TBjj

Information et entrevues : IXION Communications, 514 495-8176, info@ixioncommunications.com