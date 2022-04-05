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القصر الملكي يعلن زيارة رئيس الحكومة الإسباني للمغرب الخميس المقبل

5 avril 2022
Maghreb Observateur
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أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب يوم الخميس المقبل 7أبريل. وجاء في البيان ““تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيقوم فخامة السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، بزيارة للمملكة المغربية، يوم الخميس 05 رمضان 1443 هـ موافق 07 أبريل 2022 م”، وأضاف البيان “وبهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة حفظه الله مباحثات رسمية مع فخامة السيد رئيس الحكومة الإسبانية.كما سيقيم جلالة الملك أعزه الله مأدبة إفطار على شرف ضيف جلالته الكريم”

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Source : Al Yaoum 2

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