Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, S.E.M. Pedro Sánchez.

Au cours de cet échange, Sa Majesté le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.



Cette lettre est conforme à l’esprit du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, du 20 août 2021 et répond à l’appel de Sa Majesté le Roi à « inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays ».



Ainsi, le partenariat entre les deux pays s’inscrit désormais dans une nouvelle étape, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale.



Dans ce contexte, les différents Ministres et responsables des deux pays sont appelés à mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d’une feuille de route ambitieuse et couvrant tous les domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d’intérêt commun.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, a adressé, à cette occasion, une invitation au Président du Gouvernement espagnol, S.E.M. Pedro Sánchez pour effectuer une visite au Maroc, Visite officielle,ce jeudi le 07 Avril, du chef de gouvernement espagnol. Au programme ; audience et entretien avec sa majesté et dîner(Iftar) à l’honneur du chef de gouvernement espagnol.

ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

DE LA COOPÉRATION AFRICAINE

ET DES MAROCAINS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER