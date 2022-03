ADVENTURES IN MOROCCO est une association sans but lucratif. Son objectif principal

est d’encourager la découverte du Maroc en hors-piste, stimuler le sens de l’aventure tout

terrain et faire découvrir le Royaume du Maroc et son histoire à travers la mise en valeur de

ses monuments et ses paysage époustouflants méconnus du grand public.

Nos activités visent principalement à :

Promouvoir et valoriser le tourisme national et participer à faire découvrir des régions

du Maroc, contribuera des projets de promotion et de valorisation du tourisme local

dans le but d’augmenter l’attractivité du territoire et les flux touristiques. Contribuer à

la promotion de manifestations évènementielles (festivals, événements, etc). Collaborer avec les différents acteurs dans le domaine touristique et avec les médias

pour faire connaitre les valeurs historiques et patrimoine touristique du Royaume du

Maroc ; Développer la solidarité et l’entraide entre les membres et sympathisants de

l’association et envers les personnes nécessiteuses par l’organisation d’activités

caritatives en étroites collaboration avec les associations locales. Partager les expériences vécues en trips et voyages ; Organiser des raids et voyages de découvertes au profit de ses membres et de ses

invités en conformité avec les règles de sécurité. Contribuer à l’encadrement et à la formation des nouveaux acquéreurs de véhicules

4×4 ou de SUV à la sécurité routière en matière d’usage et de conduite des véhicules

sur route ou en tout terrain, en coopération avec des associations du même secteur, les

importateurs automobiles ou organismes de sécurité routière au Maroc.

Nos sorties s’adressent aussi aux familles avec enfants afin de les initier à la découverte de la

faune et de la flore avec le respect de la nature et de vivre une belle expérience.

Lors de nos visites dans les régions reculées, nous organisons des collectes et de distribution

d’habits chauds, de denrées alimentaires et de fournitures scolaires.

Nos supports media:

Facebook : adventures in morocco

Instagram : @adventuresinmorocco

Email : contact@adventuresinmorocco.ma

Tel : +212 66130 50 56

Radios et TV : 2M, RTM, MEDI1

Media électronique : Actu-Maroc.com (Tour du Maroc en 80 jours)

Siege social : Complexe Albatros immeuble A appartement No 11 Tanger – Maroc

Tel: 0661305056