Sahara Marocain : à Alger, le brusque soutien de l’Espagne au Maroc est vécu comme une trahison

En apportant son soutien au projet d’autonomie marocain pour le Sahara, l’Espagne se réconcilie avec Rabat. Mais elle ouvre un nouveau front avec l’Algérie

« Les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l’ex-puissance administrante du Sahara Marocain, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultations avec effet immédiat », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de Ramtane Lamamra (AFP)Par Malek Bachir

« Nous savons tous pourquoi Madrid a plié devant Rabat. Le Maroc a fait ce qu’il réussit le mieux : du ‘’chantage aux migrants’’ ! »

Selon ce cadre algérien des Affaires étrangères, le volte-face diplomatique de l’Espagne, qui a subitement décidé, vendredi 18 mars, de soutenir le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental, « trouve son explication dans la crise diplomatique du printemps 2021 », commente-t-il à Middle East Eye.

Après une série d’échanges tendus entre Rabat et Madrid, liés à l’hospitalisation de Brahim Ghali, du leader du Front Polisario (mouvement politique armée réclamant l’indépendance du Sahara occidental), malade du covid, en Espagne, à l’insu du Maroc et avec la complicité de l’Algérie, 8 000 migrants avait soudainement afflué à Ceuta, enclave espagnole au Maroc.Espagne-Maroc : fausse crise migratoire, vraie crise diplomatique.

Alors que plusieurs témoignages affirmaient que le passage des migrants avait été possible parce que le Maroc avait « cessé de surveiller la frontière », l’événement était présenté comme « une crise migratoire ».

Le statut de Ceuta et Melilla, seules frontières terrestres de l’Union européenne en Afrique, sous souveraineté espagnole depuis les XVIe et XVIIe siècles, est régulièrement utilisé par Rabat comme sujet de controverse, en particulier pour manifester son mécontentement face à la position traditionnelle de Madrid sur le Sahara occidental.

Jusqu’à maintenant, l’Espagne demandait le respect des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU considérant le Sahara occidental comme un « territoire non autonome » et prévoyant un référendum d’autodétermination.

Depuis mi-mai, plusieurs milliers de personnes – dont 2 500 début mars – ont réussi à entrer à Ceuta et Melilla, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Rappelée pour consultations en mai, l’ambassadrice du Maroc en Espagne n’est toujours pas revenue à Madrid.

Mais les responsables espagnols travaillaient en coulisses à dénouer la crise. Il faut dire que la coopération entre les deux pays est important, l’Espagne représentant le deuxième pays d’installation des Marocains après la France, (elle en compte environ 800 000).

En janvier, le roi Felipe VI d’Espagne avait notamment exprimé son souhait de redéfinir la relation avec le Maroc sur « des piliers plus solides ».

Rappel de l’ambassadeur algérien

La publication d’un communiqué du palais royal marocain faisant état d’un message du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez (socialiste), selon lequel le plan marocain « d’autonomie » pour le territoire disputé du Sahara occidental est « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend », s’il a été salué par Rabat, a logiquement provoqué la colère du Front Polisario et de l’Algérie, partisane d’un référendum.

Cette position « manque de crédibilité, de sérieux, de responsabilité et de réalisme » a estimé le Front Polisario en la qualifiant de « dérive dangereuse ».

« Elle contredit la légalité internationale, elle soutient l’occupation, elle encourage l’agression et la politique du fait accompli et de la fuite en avant, et va légitimer la répression, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le pillage des richesses que le Maroc continue d’utiliser contre le peuple sahraoui, en violation des résolutions internationales », a dénoncé un communiqué.

Pour le représentant du Front Polisario en Espagne Abdullah Arabi, Pedro Sánchez a « cédé à la pression et au chantage » du Maroc. « Le gouvernement espagnol tente depuis des années de satisfaire le Maroc et entretient une certaine ambiguïté sur le dossier du Sahara occidental », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Europa Press.

Les Affaires étrangères algériennes, « surprises par ce brusque revirement de position », ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultations.

Source : Midle east Eyes