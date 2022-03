Maroc

COMMUNIQUE

Nous, membres de la Coordination Démocratique de la Diaspora Marocaine (CddM), dénonçons avec force la présence du chef du front Polisario, Brahim GHALI, au sixième sommet UE-UA, le 17 et 18 février, à Bruxelles.

Le susnommé fait l’objet de poursuites auprès d’un état-membre de l’UE, en l’occurrence l’Espagne, pour détournements de fonds européens, séquestrations et massacres, ce qui le rend infréquentable.

La présence de ce personnage controversé, constitue une provocation intolérable des citoyens européens d’origine marocaine, qui sont au nombre de plus de 4 millions de personnes en Europe. Ces citoyens qui tiennent fort à l’intégrité territoriale de leur pays d’origine. C’est pourquoi nous attirons l’attention des responsables européens sur la gravite de la présence de ce personnage qui ne peut qu’attiser la haine, la division et l’instabilité dans la région du Maghreb et du Sahel ainsi que celle du bassin méditerranéen. Par la même occasion, nous appelons tous les acteurs de la société civile et politique d’origine marocaine en Europe à se mobiliser et à exprimer leur refus de cette présence à ce sommet. Comme nous appelons aussi à mettre sur pied une structure permanente de vigilance pour que de telles provocations ne se répètent dans le futur.

Pour toutes ces raisons, nous demandons aux pays membres de l’UE d’interdire la présence de Mr GHALI au sommet UA-UE.

Bruxelles, le 16 février 2022.

Pour le CddM.