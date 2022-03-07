زهرة منون ناصر

فقط من أجل التاريخ:كتاب جديد صدر اليوم عن منشورات العاصمي، كتاب جديد للشاعرة والباحثة المغربية مليكة العاصمي، الكتاب يتضمن ٢٩٩ صفحة يضاف إلى سلسلة منشوراتها المتنوعة بين الأبحاث التاريخية والكتابات الشعرية تحت عنوان : فقط من أجل التاريخ.

الكتاب هو تأريخ لوالدها الراحل أحمد بن الحسن العاصمي الذي كان عالم فلك ورياضيات وفيزياء ورجل دين بالطبع.

الأستاذة مليكة العاصمي تقول أن الموضوع أعمق من ذلك، اذ تفصح فيه الكاتبة عن معلومات غميسة وجنود مجهولين لزموا الصمت وقدموا أعمالهم لله والوطن ولم يريدو بعملهم مكانة ولا أجرا ، وكما يبدو من العنوان فهذا الكتاب للتاريخ فقط.