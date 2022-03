Déclaration au sujet du Mois de la prévention de la fraude

Ottawa, le 1 mars 2022 — L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a fait la déclaration suivante :

« Le Canada demeure l’une des destinations les plus populaires pour les immigrants à la recherche d’un nouveau départ. Il s’agit d’une des plus importantes décisions personnelles qu’ils prendront jamais et bon nombre d’entre eux font appel à des professionnels pour les aider dans leur démarche. Malheureusement, la fraude à l’immigration demeure une infraction commune et grave au Canada.

Pour de nombreux immigrants éventuels, le recours à un consultant professionnel ou à un avocat est une décision compréhensible, censée offrir de l’aide tout au long du processus. Le système d’immigration du Canada peut s’avérer complexe et il peut être intimidant de s’y retrouver sans aide. Malheureusement, de nombreux consultants non réglementés sont avides d’exploiter le manque d’expérience et l’anxiété pour leur propre intérêt.

Chaque année, au mois de mars, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) participe activement au Mois de la prévention de la fraude et met en lumière les risques liés à la fraude et les façons dont les nouveaux arrivants peuvent se protéger. La meilleure protection est d’être informé et préparé. Bien connaître les signes permet aux nouveaux arrivants de reconnaître la fraude, de rejeter la fraude et de signaler la fraude.

Le gouvernement du Canada a pris des mesures afin d’exiger des normes plus élevées de la part de la profession de consultant. En novembre 2021, nous avons atteint un jalon important pour y arriver. Le nouveau Collège des consultants en immigration et citoyenneté a ouvert ses portes. En tant qu’organisme de réglementation officiel des consultants en immigration et citoyenneté, le Collège a le pouvoir et les outils nécessaires pour enquêter sur l’inconduite professionnelle de titulaires de permis et prendre des mesures disciplinaires à leur égard. Il fera également l’objet d’une importante surveillance gouvernementale, ce qui assurera la protection du public.

Le Canada a également pris des mesures décisives en investissant 51,9 millions de dollars pour améliorer la surveillance, renforcer l’application de la loi et accroître la reddition de comptes afin de protéger le public contre les consultants malhonnêtes qui profitent des nouveaux arrivants vulnérables. Si vous décidez de retenir les services d’un représentant, faites appel à un consultant autorisé en immigration et citoyenneté, à un avocat ou à un notaire du Québec. Le recours à un représentant autorisé ne garantit pas que votre demande sera approuvée, mais, au moins, les frais seront réglementés et votre cas sera évalué de manière équitable.

Peu importe la voie que vous choisissez, tenez-vous informé. Tous les documents nécessaires pour présenter une demande se trouvent sur le site web d’IRCC.

Ensemble, nous pouvons prévenir la fraude en matière d’immigration. Pour en savoir plus sur les types courants d’arnaques liées à l’immigration et où signaler une fraude en matière d’immigration, consultez Canada.ca/immigration-fraude.

Vous pouvez aussi suivre les comptes de médias sociaux d’IRCC :