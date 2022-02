Daribati une interface simple et conviviale (Communiqué de la DGI)

Rabat – La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé jeudi que le suivi des réclamations est désormais disponible au niveau de l’application mobile « Daribati ».

« Dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration continue des services offerts aux contribuables, et en application des dispositions de la loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives, la DGI a enrichi l’application mobile ‘Daribati’ par l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité permettant de procéder au suivi des réclamations », indique la Direction dans un communiqué.



La DGI rappelle qu’à travers une interface simple et conviviale, les adhérents aux services des Impôts en ligne « SIMPL » ont la possibilité d’effectuer des réclamations en ligne en sélectionnant l’impôt ou la taxe concernée (IS, IR, TVA…) et en précisant l’année et la référence de l’article contesté. Ils peuvent ensuite télécharger le récépissé de dépôt de leurs réclamations.



La nouvelle fonctionnalité de suivi des réclamations vient compléter la panoplie des services offerts au niveau de l’application mobile « Daribati » qui est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS).

