A Dallas, l’art et la culture marocains à l’honneur

La culture marocaine du partage, de tolérance et du vivre-ensemble et la richesse du patrimoine artistique national ont été à l’honneur à Dallas, grande métropole du Texas, deuxième Etat américain par la superficie et la population.

Initiée par le Moroccan Americain Council (AMC), cette manifestation artistique a vu converger en fin de semaine un public enthousiasmé de Marocains de toutes confessions, provenant parfois d’autres Etats américains voisins, ainsi que des membres de la communauté arabe, et nombre d’Américains venus célébrer l’amitié ancestrale qui lient les deux pays.

Cette soirée artistique qui s’est déroulée, dans une ambiance familiale et amicale, a été animée par deux grands noms de la chanson marocaine, en l’occurrence Abderrahim Souiri et Younes Rbati.

Par leurs voix fortes et envoûtantes, les deux artistes ont embarqué un public totalement subjugué, dans un périple à travers le temps pour se remémorer avec un brin de nostalgie, différents genres musicaux, dont la chanson populaire, le chaâbi, la musique andalouse, le malhoun mais aussi plusieurs morceaux de la chanson patriotique répétés en chœur par des MRE jalousement attachés à leur mère-patrie et mobilisés, comme toujours, pour contribuer encore plus à sa marche de développement en cette phase post-pandémie.

Le spectacle, qui a tenu toutes ses promesses, a permis de célébrer la diversité de la culture marocaine et de mettre aussi en avant le patrimoine judéo-marocain, une des composantes essentielles de l’identité culturelle du Royaume aux divers affluents, a indiqué à la MAP Abderrahim Souiri, devenu au fil des ans et des prestations au Maroc et à l’étranger, un ambassadeur attitré de la musique traditionnelle arabo-andalouse.

En signe de reconnaissance aux Marocains du monde, un hommage émouvant a été rendu par les organisateurs à la philanthrope et actrice associative, Zohra Georgette Elkaim Moyal. Cette juive marocaine qui a vu le jour à Tiznit a fait ensuite une bonne partie sa vie à New York, s’illustrant pour son engagement en faveur de sa communauté, du rayonnement du Royaume et du raffermissement des liens maroco-américains.

Le regard toujours pétillant et le sourire chaleureux, malgré le poids de l’âge, Mme Georgette, accompagnée pour l’occasion de ses jeunes petits-enfants, a dit à la MAP, ne pas trouver de mots assez forts pour exprimer sa gratitude et son attachement indéfectible à SM le Roi Mohammed VI et au Trône alaouite, ciment de la nation marocaine qui se distingue par la symbiose singulière entre ses différentes composantes de toutes confessions.

Pour elle, la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël est une autre expression des valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble toujours prônées par le Royaume, sous la conduite du Trône alaouite.

La cérémonie d’hommage s’est déroulée en présence notamment du président de la chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël, Said Benryane et Jonathan Levy, vice-président de cette instance qui se propose de contribuer à favoriser le partenariat économique entre les deux pays.

Nombre de RME ont exprimé leur joie de se retrouver pour cette manifestation artistique qui, par son aspect festif dans la pure tradition de fête marocaine, revêt un caractère particulièrement symbolique d’un retour à une vie « normale » après deux années de restrictions imposées par la pandémie, a indiqué le président de l’AMC, Chaïb Salih.

Et d’ajouter que de tels événements permettent de renforcer le sentiment d’appartenance à la mère-patrie tout en étant pleinement intégré dans le pays d’accueil, un sentiment que tout MRE tient aussi à transmettre aux générations futures au même titre que les valeurs de tolérance, d’ouverture et du vivre ensemble qui font l’exception marocaine.

Pour Moncef Ouazzani, directeur d’une compagnie d’ingénierie à Dallas, il s’agit d’un moment de communion entre les membres de plus en nombreux de la communauté marocaine aux Etats-Unis, pour se connaître, échanger des idées et tisser des liens d’amitié et de réflexion sur d’autres actions à venir.

Même son de cloche chez Zakariae Yerrou, jeune entrepreneur, qui a fait le déplacement de l’Etat du Mississippi (quelque 700 km) pour assister, en compagnie de son épouse palestinienne, à cette manifestation artistique, et renouer, a-t-il dit, avec la culture du Maroc qu’il n’a pas pu visiter ces deux dernières années mais aussi entrevoir un avenir plus prometteur de coordination entre la diaspora marocaine en cette partie des États-Unis.

Pour Amine Bentahar, qui dirige une société de marketing digitale à Dallas, la communauté marocaine à Texas ne cesse de s’agrandir et compte un grand nombre de cadres dynamiques et tournés vers les métiers d’avenir, d’où l’impératif, selon lui, de mutualiser les efforts et de favoriser la création de partenariats à valeur ajoutée entre les compétences marocaines aux Etats-Unis et avec les acteurs économiques, les universités et les instituts de recherche américains et marocains.

Presque aussi vaste que le territoire de la Grande Bretagne et de la France réunies et avec une population avoisinant les 30 millions d’habitants, le Texas est un État riche par ses ressources agricoles, pétrolières et gazières. Il vit actuellement au rythme d’une forte croissance économique avec un engouement de compagnies de la technologie, des télécommunications,de la technologies financières et énergétiques.

