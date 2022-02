Au Parlement, le RNI garde l’essentiel de ses troupes

Une nouvelle décision de la Cour constitutionnelle vient conforter la position du Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des représentants.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya, dans son édition du vendredi 18 février, la Cour constitutionnelle a débouté deux anciens candidats qui avaient présenté des requêtes contre l’élection de Rachid Mansouri dans la circonscription locale d’Azilal-Demnate au titre du scrutin législatif du 8 septembre 2021.

Les deux requérants, dont un ex-candidat du PPS, reprochaient à l’élu RNI d’avoir tenté d’influer le vote en faisant chanter des électeurs par le biais de reconnaissances de dettes atteignant parfois les 100.000 dirhams. Ils lui ont également reproché d’avoir fourni de fausses informations sur sa vie professionnelles et d’avoir octroyé des aides financières et en nature aux populations de la circonscription.

Le RNI de Aziz Akhannouch, pour rappel, a remporté les élections législatives du 8 septembre avec un large score en raflant 102 sièges sur les 395 que compte la Chambre des représentants, soit près de 26% du total des sièges. Il a été talonné par le Parti de l’Istiqlal (PI) et par le Parti authenticité et modernité (PAM).

Ce sacre a permis au RNI de diriger le gouvernement avec une majorité, assez confortable, composée avec le PI et le PAM. Par la suite, et après adoption d’une Charte de la majorité, les trois formations ont décidé de coordonner leur action à tous les niveaux et surtout au sein de tous les conseils élus (communes, provinces et régions).

Source : H24