Armée: le Maroc se dote d’une Zone militaire Est pour répondre au bellicisme algérien

C’est une première au Maroc. Les Forces armées royales auront désormais une Zone miliaire Est. Elle sera dirigée par le général de division Mohamed Miqdad.

Le territoire marocain était jusqu’ici partagé en deux zones militaires, la Zone Nord et la Zone Sud. Il est désormais doté d’une troisième Zone. C’est ce qu’a annoncé la dernière publication de la revue des Forces armées royales (FAR).

« Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d’Etat-major des Forces armées royales, le général de corps d’armée, Belkhir El Farouk, inspecteur général et commandant la Zone Sud, a présidé, le 5 janvier 2022 à Errachidia, la cérémonie d’investiture du commandant la Zone est », souligne la revue des FAR dans son édition du mois de janvier.

Le commandement de la Zone Est a été confié au général de division Mohammed Miqdad, connu notamment pour avoir combattu lors de la guerre du Sahara. « Le général de division Mohamed Miqdad, premier commandant de la Zone Est, a occupé plusieurs postes de responsabilité militaires. Il compte à son actif une riche expérience dans la conduite des opérations militaires », poursuit la même source.

Cette nouvelle nomination intervient en pleine tension entre le Maroc et l’Algérie qui a multiplié ces derniers mois des provocations, en rompant unilatéralement ses relations diplomatiques avec Rabat, en fermant son espace aérien aux avions marocains ou encore en mettant fin au gazoduc Medgaz.

Source : H24 Infos