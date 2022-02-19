نهدف لإبلاغ الموروث الثقافي المغربي للجميع و الجمعية المغربية تسعى لأن تكون الثقافة المغربية والموروث الثقافي حاضر في الوسط المغربي الكندي

حوار: زهرة منون ناصر

مديرة جريدة ألوان

مكتب جريدتي بريس

طورونطو/كندا

الجمعية المغربية بطورونطو عمرها واحد وعشرون سنة ، قدمت العديد من الخدمات على مر السنين ومن خلال الاعضاء الذين تعاقبوا على تسييرها في ظروف لم تكن دومًا سهلة من حيث التسيير أو إيجاد الدعم اللازم لتحقيق كل المشاريع المسطرة، غير أن الكفاءات والمجهودات كانت أكبر من أن توقفها العراقيل. الجمعية الآن أضحت واحدة من الجمعيات الكبرى في كندا وتمثل الجاليات المغربية المتواجدة في منطقة الأونطاريو الكندية على مستويات عدة.



طرقنا باب الجمعية و حاورنا مديرها الحالي فوزي متولي الذي له باع طويل في العديد من المجالات وخصوصا العمل الجمعوي والتربوي في مجالات مختلفة.

بداية نقدم بطاقة تعريف للاستاذ فوزي متولي:

تخرج من جامعة محمد الخامس في العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، وحاصل على أساسيات ماجستير إدارة الأعمال و عدة دبلومات في المحاسبة والإدارة، ويتمتع بخبرة 22 سنة في مجال التعليم والإدارة والموارد البشرية بالإضافة إلى العملي المجتمعي.

يشغل السيد متولي العديد من المناصب والمسؤوليات كرئيس لشركة م ف للاستشارات والأعمال ورئيس الجمعية المغربية بتورنتو وعضو الأمم المتحدة في شؤون الهجرة كما شغل عدة مناصب كعضو المجلس الاستشاري الفرنكوفوني للخدمات الصحية وعضو الهيئة التنفيذية للجنة الفرنكوفونية لشرطة تورونتو وعضو اللجنة الاستشارية للأقليات العرقية الثقافية الفرنكوفونية وعدة هيئات كندية. كما حصل كذلك على جائزة أونطاريو للخدمات التطوعية عام 2018، وجائزة التميز الجماعي الفردي سنة 2017 من قبل مجلس التعاون في أونطاريو والعديد من الجوائز الأخرى.

تعريف بالجمعية المغربية في مدينة طورونطو الكندية :

الجمعية المغربية بطورونطو هي جمعية مغربية كندية، هدفها تمثيل مشرف للجالية المغربية بكندا وتعزيز روح التضامن وإبراز الهوية و الثرات المغربي من خلال تنظيم أحداث ومناسبات ذات طابع اجتماعي ، ثقافي ، تعليمي، رياضي و اقتصادي.

تأسست الجمعية المغربية بطورونطو في 08 من نونبر سنة 2001، و تحظى بإشادة من قبل العديد من شركائها الحكوميين وغير الحكوميين، المجتمعيين في كندا وفي المغرب.

الجمعية المغربية عملت على تعزيز ارتباط الأجيال القادمة بهويتهم المغربية من خلال الحفاظ على الجوانب الإيجابية التقليدية للثقافة المغربية، ودعم أفراد المجتمع قدر الإمكان في حالات الضائقة الاجتماعية أو القانونية أو العائلية، مع تقديم النصح والإبلاغ للوافدين الجدد المغاربة إلى طورونطو .

والهدف الأسمى هو التأكد من أن الثقافة المغربية وتاريخها وهويتها مدمجة في الحياة اليومية للجالية، وإبلاغ الموروث الثقافي المغربي للجميع، بالإضافة إلى إرساء أسس للتبادل الثقافي المثمر بين كندا والمغرب.

أنشطة الجمعية بكندا:

نظمت الجمعية المغربية بطورونطو عدة أنشطة ثقافية، اجتماعية، اقتصادية ووطنية كرفع العلم المغربي كل سنة من طرف البرلمان ومدينة طورونطو احتفالا بذكرى عيد الاستقلال وذكرى المسيرة الخضراء.

ورغم الظروف التي يعيشها العالم اليوم إثر جائحة كورونا، لم تتوقف الجمعية عن أنشطتها المعتادة، بحيث نظمت الجمعية المغربية بطورونطو عدة ندوات عن بعد وكان أبرزها ندوة حول التراث المغربي خارج الحدود التي أقيمت عن بعد بحضور خبراء ودكاترة وعدة أفراد فاعلة في المجتمع.

وفي شهر رمضان نظمت الجمعية أنشطة رمضانية كان الهدف منها مشاركة ودعم الطلاب المغاربة والأسر المقيمين في منطقة تورونتو.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تورونتو أعلنت شهر نونبر “شهرا للإرث المغربي” وقد برمجت العديد من الأنشطة للنهوض بالثقافة والتاريخ والإرث المغربي وإبراز ديناميكية أفراد الجالية المغربية ومساهمتها في نمو وازدهار التعدد الثقافي في هذه المنطقة الكندية.

ونظمت الجمعية المغربية بطورونطو أمسيات ثقافية ومعارض تاريخية للتعريف

بتاريخ و حضارة المغرب بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج.

ماهي برأيك المشاكل التي تعترض الجالية المغربية بكندا ؟

هناك مشاكل تعترض الجالية في كندا في ما يخص الاندماج في المجتمع، الأسرة والشباب، بالإضافة لعدة عوامل نفسية و سوسيو اقتصادية لكنها بوتيرة أقل في مقاطعة أونطاريو بالمقارنة مع المقاطعات الأخرى كمقاطعة كبيك مثلا.

هناك كذلك مشكل ارتباط الأجيال الصاعدة ببلدهم الأم ، لقد لا حضنا في السنوات الأخيرة عدم قدرة الحكومة المغربية على خلق مبادرات جديدة و نوعية لجدب الشباب و تحفيزهم على التعلق ببلدهم.

أربع سنوات وأنت مدير للجمعية المغربية! ماهي الإنجازات التي حققتها الجمعية و قمت بها في هذه الفترة؟

خلال فترة رئاستي للجمعية، حاولنا تعزيز و تطوير الجمعية، دعم أفراد المجتمع بشكل مستمر والعمل الجاد بالشراكة مع الحكومة المغربية لتكون لدينا قنصلية للمملكة المغربية في طورونطو بالنظر لارتفاع الوافدين الجدد والدور الاقتصادي والسياسي الذي تلعبه مدينة طورونطو .

كما عملنا أيضا على تمثيل أفضل لأفراد المجتمع والمغرب في كندا وكذلك إنشاء مقر للجمعية من أجل القيام بالعديد من الأنشطة مثل الترحيب بالوافدين الجدد والتدريب وتعليم اللغة العربية وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

و يقول فوزي متولي عن الانتخابات القادمة للجمعية المغربية :

لقد انعقد مؤخرا الجمع العام للجمعية من أجل انتخاب الأعضاء الجدد ، ولكن لم نتمكن مع الأسف لانتخاب مكتب مسير لعدم تحقيق النصاب الضروري لعقد الانتخابات.

كلمة أخيرة :

أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة وعلى إعطائي الفرصة للتكلم على الجالية المغربية وعلى دور الجمعية المغربية في طورونطو . وأغتنم الفرصة لأحيي جميع أعضاء الجمعية خصوصا أخواتي وإخواني أعضاء المكتب المسير كما أحيي جميع ومساندينا وتحية للجالية المغربية بكندا والعالم.