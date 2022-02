Abdellah Zerouali Directeur de Production et réalisateur Marocain

‘Je consacre le reste de ma vie pour la formation professionnelle aux jeunes’

Entrevue :Zahra Mennoune

Réalisateur et Directeur de Production, ne à la ville de Taza, le 19 Janvier 1939

Il était parmi les premiers marocains qui ont étudié le cinéma à l’IDHEC, à Paris , et à complète ses études en 1959 spécialiste en photographie.

Il a travaillé avec le centre cinématographique marocain en tant que photographe en 1960 et a réalisé plusieurs courts et longs métrages. Citons: Folklore, Atlas Agadir, Rendez-vous à Marrakech, et les amis d’aujourd’hui, je suis l’artiste.

Après des décennies de travail dans le domaine cinématographique, Abdellah Zerouali a choisi de continuer à faire la formation cinématographique aux jeunes pour leur apprendre le métier en espérant que cette génération ramène le cinéma marocain vers un chemin à haut niveau dans les années à venir.

On a eu l’occasion de le faire parler de son parcours en espérant lui rendre hommage pour tous ses efforts envers le septième art marocain.

Question : Comment évaluez-vous le cinéma marocain actuel par rapport au passé et par comparaison aux autres arts comme le théâtre et la chanson ?

Réponse : Avant d’aborder le sujet du cinéma Marocain, il faut d’abord prendre en considération le fait que le cinéma mondial n’a qu’un siècle d’existence. C’est peu par rapport aux autres activités artistiques comme le théâtre, la poésie, la musique, la danse, la peinture et la sculpture qui existent depuis la plus haute Antiquité. Le cinéma est surnommé 7ème art depuis 1911, date à laquelle un critique d’art franco-italien du nom de Ricciotto Canudo lui a donné cette appellation. Quant au cinéma marocain, son existence est encore plus tardive. Elle date de 1944 avec la création du Centre Cinématographique Marocain (CCM) par les autorités du protectorat que la République Françaises exerçait encore sur le Royaume du Maroc à cette époque. La mission du CCM était alors de produire et de conserver des films de propagande coloniale jusqu’en 1956, date d’accession du Maroc à l’indépendance politique. Cette mission a continué d’exister avec le Maroc indépendant pendant plusieurs années, c’est-à-dire de 1956 à 1968. Pendant cette période les premiers cinéastes marocains, formés dans les grandes écoles occidentales, étaient tous fonctionnaires au CCM ou à la télévision. Leur fonction consistait à faire des reportages et à réaliser des films de propagande sous forme courts métrages commandités par les différents départements gouvernementaux.

Question: Que pensez-vous de la politique appliquée au cinéma marocain de nos jours ?

Réponse: A l’heure actuelle, les caméras de la télévision ont remplacé celles du CCM en matière de propagande. Mais le CCM n’a pas perdu son importance aux yeux des pouvoirs publics puisqu’il a toujours été un moyen de réglementation et de contrôle de la profession cinématographique. Par ailleurs, les cinéastes marocains de la première et de la seconde génération ont toujours revendiqué la possibilité de s’exprimer au moyen de films de fiction destinés au grand public. Une pétition avait même été adressée à Feu S.M. Le Roi Hassan II et déposée au Cabinet Royal en 1966. Elle portait la signature d’une dizaine de cinéastes militants dont j’avais l’honneur de faire partie. La réponse royale semble avoir été favorable puisque la production des premiers longs métrages de fiction par le CCM date de 1968. C’est à partir de cette date que le CCM est directement impliqué dans l’organisation et le financement de la production des films marocains. Son système d’intervention actuel est copié sur celui du cinéma français, c’est-à-dire l’avance sur recettes. Malheureusement, au Maroc, il n’y a plus de recettes générées par les salles de cinéma. Leurs propriétaires ont mis la clé sous le paillasson depuis longtemps. On attribue cette défaillance à la concurrence de la télévision et de l’internet. Mais on oublie que ces deux concurrents existent aussi dans d’autres pays où les salles de cinéma continuent de fonctionner d’une manière ou d’une autre.

Question : Quelle est la période la plus importante dans votre carrière cinématographique ?

Réponse : La période la plus importante de ma vie professionnelle se situe entre 1959 et 1989. J’avais 20 ans au début de ma carrière. J’ai travaillé successivement et avec enthousiasme au Centre Cinématographique Marocain, à la Télévision Marocaine, et dans le secteur privé. J’ai exercé plusieurs fonctions dans les domaines du cinéma, de la télévision, et même dans celui de la publicité. D’abord caméraman, puis directeur de la photographie, ensuite réalisateur et finalement directeur de production. Tel est mon parcours professionnel tout au long de ma carrière. Mais aujourd’hui, étant donné mon âge et mon expérience, je me consacre plutôt à la formation professionnelle et je donne des cours dans ce domaine.

Zahra Mennoune

